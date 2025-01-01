Меню
VI Международный фестиваль гитаристов «Время гитары». Гала‑концерт: Романтический вечер с гитарой при свечах
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Театральная симфония: искусство Мануэля де Фальи

«Я стремлюсь к искусству столь же сложному, сколь и простому... Цель искусства - порождать чувства, и других целей у него не может и не должно быть», - говорил выдающийся испанский музыкант Мануэль де Фалья. На рубеже XIX-XX веков он стал одним из главных борцов за возрождение испанской национальной музыки.

Возрождение музыкальных традиций

Совместно с Энрике Гранадосом де Фалья защищал эстетические принципы музыкальной культуры своей страны и поднял испанскую композиторскую школу на новый уровень. Созданный им стиль является органичным синтезом новой западноевропейской музыки с испанскими традициями, что принесло ему заслуженную славу и мировую известность.

Гитара в испанской музыке

Композиторы, работающие в схожей манере, часто использовали приемы, близкие к гитарным. Музыка де Фальи, Энрике Гранадоса, а также Агустина Барриоса, первопроходца из Латинской Америки, завоевала признание в Европе и давно любима гитаристами.

Искусство испанского гитарного стиля

Импровизационный характер, сложный ритм и специфическая техника исполнения превращают каждое выступление в уникальное событие. Эти основные черты андалусийского гитарного стиля ценят его бесчисленные почитатели. Мы надеемся, что и вы сможете оценить этот неповторимый стиль на нашем спектакле.

Ноябрь
28 ноября пятница
18:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 2800 ₽

