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Входной билет в «Стрит-арт хранение» (без экскурсии)
Киноафиша Входной билет в «Стрит-арт хранение» (без экскурсии)

Входной билет в «Стрит-арт хранение» (без экскурсии)

16+
Возраст 16+

О выставке

Откройте мир уличного искусства в «Стрит-арт хранении»

«Стрит-арт хранение» (САХ) — уникальная институция в России, посвященная коллекционированию, хранению и популяризации творчества уличных художников. Это пространство создано для изучения и демонстрации работ как легальных, так и нелегальных художников, активно работающих на улицах городов.

Главная идея и открытость

Одной из главных задач «Стрит-арт хранения» является открытость во всех ее проявлениях. Здесь вы сможете увидеть экспозиции, которые не только представляют актуальное искусство, но и сохраняют эстетику и энергию уличного творчества. Это место, где каждый может погрузиться в атмосферу уличного арта и понять его значение в современном обществе.

Богатая коллекция

Коллекция «Стрит-арт хранения» насчитывает более 350 работ, созданных художниками «уличной волны». На данный момент в САХ представлено более 80 художников из 8 городов России. Коллекция постоянно пополняется новыми произведениями, что делает каждое посещение уникальным.

Как посетить?

Входной билет в «Стрит-арт хранение» доступен без экскурсии, что позволяет вам в спокойной обстановке насладиться искусством. Не упустите возможность стать частью этого удивительного мира и узнать больше о творчестве уличных художников!

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В других городах
Август
30 августа воскресенье
17:00
Стрит-арт хранение Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40, литера Е, пространство «Севкабель порт», 2 этаж
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