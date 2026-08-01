Откройте мир уличного искусства в «Стрит-арт хранении»

«Стрит-арт хранение» (САХ) — уникальная институция в России, посвященная коллекционированию, хранению и популяризации творчества уличных художников. Это пространство создано для изучения и демонстрации работ как легальных, так и нелегальных художников, активно работающих на улицах городов.

Главная идея и открытость

Одной из главных задач «Стрит-арт хранения» является открытость во всех ее проявлениях. Здесь вы сможете увидеть экспозиции, которые не только представляют актуальное искусство, но и сохраняют эстетику и энергию уличного творчества. Это место, где каждый может погрузиться в атмосферу уличного арта и понять его значение в современном обществе.

Богатая коллекция

Коллекция «Стрит-арт хранения» насчитывает более 350 работ, созданных художниками «уличной волны». На данный момент в САХ представлено более 80 художников из 8 городов России. Коллекция постоянно пополняется новыми произведениями, что делает каждое посещение уникальным.

Как посетить?

Входной билет в «Стрит-арт хранение» доступен без экскурсии, что позволяет вам в спокойной обстановке насладиться искусством. Не упустите возможность стать частью этого удивительного мира и узнать больше о творчестве уличных художников!