Выставки в музее русского импрессионизма в Москве

С 25 июня музей русского импрессионизма открывает двери для посетителей, представив сразу две уникальные выставки.

Школа Званцевой. Лаборатория модернизма

На -1 этаже музея пройдет выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма». Это первое масштабное исследование одной из самых известных художественных студий начала XX века.

Елизавета Званцева, ученица Ильи Репина, основала свое учебное заведение в Петербурге в 1906 году. Школа не только привлекала лучших преподавателей, таких как Лев Бакст, Мстислав Добужинский и Кузьма Петров-Водкин, но и стала настоящей творческой лабораторией до 1917 года.

Выставка продемонстрирует работы ведущих преподавателей и их студентов, включая известных художников, таких как Елена Гуро и Михаил Матюшин, а также менее известных, но талантливых авторов, таких как Фавста Шихманова и Раиса Котович-Борисяк. Эти произведения помогут увидеть, как званцевцы изменяли художественный язык своей эпохи, предлагая новые решения в области цвета и формы.

Работы студентов и выпускников будут предоставлены из различных музеев, включая Самарский областной художественный музей, Волгоградский музей изобразительных искусств имени И.И. Машкова и Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан.

Хрупкие причуды: от кондитерской к музею

На 2 этаже посетители смогут увидеть выставку «Хрупкие причуды: от кондитерской к музею», посвященную десятилетию работы музея. Экспозиция расскажет о здании, которое ранее было складом муки и сахара кондитерской фабрики «Большевик».

Не пропустите возможность увидеть эти интересные выставки и погрузиться в мир русского искусства!