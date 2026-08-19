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Входной билет в музей. Выставки «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» и «Хрупкие причуды: от кондитерской к музею»
Билеты от 0₽
Киноафиша Входной билет в музей. Выставки «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» и «Хрупкие причуды: от кондитерской к музею»

Входной билет в музей. Выставки «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» и «Хрупкие причуды: от кондитерской к музею»

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О выставке

Выставки в музее русского импрессионизма в Москве

С 25 июня музей русского импрессионизма открывает двери для посетителей, представив сразу две уникальные выставки.

Школа Званцевой. Лаборатория модернизма

На -1 этаже музея пройдет выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма». Это первое масштабное исследование одной из самых известных художественных студий начала XX века.

Елизавета Званцева, ученица Ильи Репина, основала свое учебное заведение в Петербурге в 1906 году. Школа не только привлекала лучших преподавателей, таких как Лев Бакст, Мстислав Добужинский и Кузьма Петров-Водкин, но и стала настоящей творческой лабораторией до 1917 года.

Выставка продемонстрирует работы ведущих преподавателей и их студентов, включая известных художников, таких как Елена Гуро и Михаил Матюшин, а также менее известных, но талантливых авторов, таких как Фавста Шихманова и Раиса Котович-Борисяк. Эти произведения помогут увидеть, как званцевцы изменяли художественный язык своей эпохи, предлагая новые решения в области цвета и формы.

Работы студентов и выпускников будут предоставлены из различных музеев, включая Самарский областной художественный музей, Волгоградский музей изобразительных искусств имени И.И. Машкова и Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан.

Хрупкие причуды: от кондитерской к музею

На 2 этаже посетители смогут увидеть выставку «Хрупкие причуды: от кондитерской к музею», посвященную десятилетию работы музея. Экспозиция расскажет о здании, которое ранее было складом муки и сахара кондитерской фабрики «Большевик».

Не пропустите возможность увидеть эти интересные выставки и погрузиться в мир русского искусства!

Купить билет на выставка Входной билет в музей. Выставки «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» и «Хрупкие причуды: от кондитерской к музею»

Помощь с билетами
Август
Сентябрь
19 августа среда
12:15
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
12:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
19:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
19:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
19:45
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
20 августа четверг
12:15
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
12:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
19:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
19:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
19:45
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
21 августа пятница
11:15
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
11:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
12:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
12:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:45
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
22 августа суббота
11:15
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
11:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
12:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
12:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:45
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
23 августа воскресенье
11:15
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
11:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
12:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
12:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:45
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
24 августа понедельник
11:15
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
11:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
12:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
12:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:45
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
25 августа вторник
11:15
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
11:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
12:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
12:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:45
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
26 августа среда
12:15
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
12:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
19:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
19:45
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
27 августа четверг
12:15
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
12:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
19:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
19:45
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
28 августа пятница
11:15
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
11:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
12:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
12:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:45
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
29 августа суббота
11:15
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
11:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
12:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
12:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:45
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
30 августа воскресенье
11:15
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
11:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
12:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
12:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:45
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
31 августа понедельник
11:15
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
11:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
12:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
12:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:45
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
1 сентября вторник
11:15
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
11:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
12:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
12:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:45
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
2 сентября среда
12:15
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
12:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
19:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
19:45
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
3 сентября четверг
12:15
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
12:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
19:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
19:45
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
4 сентября пятница
11:15
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
11:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
12:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
12:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:45
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
5 сентября суббота
11:15
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
11:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
12:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
12:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:45
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
6 сентября воскресенье
11:15
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
11:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
12:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
12:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:45
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11

В ближайшие дни

Посещение Музейной площадки №1
0+
Исторические выставки

Посещение Музейной площадки №1

20 августа в 00:00 Центральный парк «Патриот»
от 275 ₽
Виктор Борисов-Мусатов. Грёзы о красоте. Лекция искусствоведа Елены Соломенцевой с мороженым и цветами
12+
Лекция

Виктор Борисов-Мусатов. Грёзы о красоте. Лекция искусствоведа Елены Соломенцевой с мороженым и цветами

5 сентября в 11:00 Лофт-пространство «Своё поле»
от 3700 ₽
Входной билет на выставки «Виктор Борисов-Мусатов. Гармония образа» и «Цветы. Символ красоты»
12+
Живопись Классическое искусство

Входной билет на выставки «Виктор Борисов-Мусатов. Гармония образа» и «Цветы. Символ красоты»

19 августа в 10:00 Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной
Билеты
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