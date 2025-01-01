Погрузитесь в атмосферу императорской эпохи, посетив уникальный музей, посвящённый жизни и наследию Великого князя Константина Константиновича Романова — поэта, драматурга, просветителя и одного из самых ярких представителей династии Романовых.
Экспозиция музея раскрывает личную и общественную сторону жизни Великого князя, знакомит с подлинными предметами его эпохи, редкими фотографиями, семейными реликвиями и литературными трудами.
🕰 Вас ждёт:
– Увлекательное путешествие в мир императорской семьи
– Атмосфера дворцового быта и культурной жизни России конца XIX – начала XX века
– Уникальные экспонаты и реконструкция интерьеров
– Истории о служении, трагедии и любви
🎟 Билет даёт право на разовое посещение музея в часы его работы.
Откройте для себя не только историю династии Романовых, но и судьбу человека, оставившего заметный след в культурной и духовной жизни России.