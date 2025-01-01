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Входной билет в музей Романовых
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Входной билет в музей Романовых

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Билеты от 100₽

О концерте/спектакле

Посещение Музея семьи Великого князя Константина Константиновича Романова

Погрузитесь в атмосферу императорской эпохи, посетив уникальный музей, посвящённый жизни и наследию Великого князя Константина Константиновича Романова — поэта, драматурга, просветителя и одного из самых ярких представителей династии Романовых.

Экспозиция музея раскрывает личную и общественную сторону жизни Великого князя, знакомит с подлинными предметами его эпохи, редкими фотографиями, семейными реликвиями и литературными трудами.

🕰 Вас ждёт:
– Увлекательное путешествие в мир императорской семьи
– Атмосфера дворцового быта и культурной жизни России конца XIX – начала XX века
– Уникальные экспонаты и реконструкция интерьеров
– Истории о служении, трагедии и любви

🎟 Билет даёт право на разовое посещение музея в часы его работы.

Откройте для себя не только историю династии Романовых, но и судьбу человека, оставившего заметный след в культурной и духовной жизни России.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
24 июля
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
25 июля
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
26 июля
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
27 июля
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
28 июля
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
29 июля
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
30 июля
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
31 июля
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
1 августа
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
2 августа
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
3 августа
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
4 августа
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
5 августа
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
6 августа
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
7 августа
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
8 августа
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
9 августа
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
10 августа
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
11 августа
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
12 августа
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
13 августа
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
14 августа
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
15 августа
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
16 августа
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
17 августа
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
18 августа
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
19 августа
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
20 августа
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
21 августа
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
22 августа
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
23 августа
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
24 августа
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
25 августа
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
26 августа
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
27 августа
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
28 августа
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
29 августа
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
30 августа
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
31 августа
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
1 сентября
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
2 сентября
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
3 сентября
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
4 сентября
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
5 сентября
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
6 сентября
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
7 сентября
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
8 сентября
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
9 сентября
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
10 сентября
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
11 сентября
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
12 сентября
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
13 сентября
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
14 сентября
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
15 сентября
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
16 сентября
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
17 сентября
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
18 сентября
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
19 сентября
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
20 сентября
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
21 сентября
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
22 сентября
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
23 сентября
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
24 сентября
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
25 сентября
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
26 сентября
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
27 сентября
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
28 сентября
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
29 сентября
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
30 сентября
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
1 октября
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
2 октября
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
3 октября
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
4 октября
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
5 октября
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
6 октября
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
7 октября
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
8 октября
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
9 октября
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
10 октября
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
11 октября
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
12 октября
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
13 октября
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
14 октября
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
15 октября
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
16 октября
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
17 октября
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
18 октября
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
19 октября
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
20 октября
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
21 октября
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
22 октября
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
23 октября
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
24 октября
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
25 октября
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
26 октября
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
27 октября
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
28 октября
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
29 октября
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
30 октября
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽
31 октября
Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова Москва, Волоколамский р-н, с. Осташево, Школьная, 36
10:00 от 100 ₽

В ближайшие дни

Путь на Восток. Русские художники в Центральной Азии
16+
Живопись Графика Скульптура Классическое искусство
Путь на Восток. Русские художники в Центральной Азии
31 августа в 10:00 Новая Третьяковка
Билеты
VR Gallery 2.0
16+
Интерактивный Живопись Инсталляция
VR Gallery 2.0
22 августа в 17:00 Центр «Марс»
от 1000 ₽
1418 дней. К 80-летию Великой Победы
12+
Живопись Графика Скульптура Классическое искусство
1418 дней. К 80-летию Великой Победы
12 сентября в 10:00 Западное крыло Новой Третьяковки
Билеты
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