Посещение Музея семьи Великого князя Константина Константиновича Романова

Погрузитесь в атмосферу императорской эпохи, посетив уникальный музей, посвящённый жизни и наследию Великого князя Константина Константиновича Романова — поэта, драматурга, просветителя и одного из самых ярких представителей династии Романовых.

Экспозиция музея раскрывает личную и общественную сторону жизни Великого князя, знакомит с подлинными предметами его эпохи, редкими фотографиями, семейными реликвиями и литературными трудами.

🕰 Вас ждёт:

– Увлекательное путешествие в мир императорской семьи

– Атмосфера дворцового быта и культурной жизни России конца XIX – начала XX века

– Уникальные экспонаты и реконструкция интерьеров

– Истории о служении, трагедии и любви

🎟 Билет даёт право на разовое посещение музея в часы его работы.

Откройте для себя не только историю династии Романовых, но и судьбу человека, оставившего заметный след в культурной и духовной жизни России.