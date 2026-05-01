Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Входной билет в музей-квартиру Н.С. Голованова (постоянная экспозиция и временные выставки)
Билеты от 200₽
Киноафиша Входной билет в музей-квартиру Н.С. Голованова (постоянная экспозиция и временные выставки)

Входной билет в музей-квартиру Н.С. Голованова (постоянная экспозиция и временные выставки)

0+
Возраст 0+
Билеты от 200₽

О выставке

Музей-квартира Н.С. Голованова: уникальный художественный мир

Мемориальная экспозиция музея-квартиры главного дирижёра Большого театра России Н.С. Голованова предлагает посетителям уникальную возможность встретиться с прошлым. Визит в музей включает в себя осмотр воссозданных интерьеров, таких как кабинет, гостиная и столовая, которые полностью сохраняют историческую атмосферу.

Первые три комнаты представляют собой настоящие мемориальные пространства. Бывшая спальня теперь охватывает выставки, посвященные жизни и творчеству Н. С. Голованова, его окружению и искусству той эпохи. При входе в мемориальные комнаты гостям открывается мир высокого искусства, чувствуя, как история переплетается с современностью.

Антикварные сокровища и бесценные коллекции

Интерьеры квартиры богаты антикварной мебелью, предметами декоративно-прикладного искусства и коллекцией книг XIX – первой половины XX века. Экспозиция также включает иконы и произведения скульптуры и живописи, созданные как отечественными, так и западными мастерами.

Особое внимание стоит уделить подборке русской живописи, в которой представлены такие известные художники, как Иван Айвазовский, Василий Верещагин, Аполлинарий Васнецов, Константин Юон, Василий Поленов, Исаак Левитан, Михаил Нестеров, Константин Коровин, а также Александр Бенуа и Александр Головин.

Посетив музей-квартиру Н.С. Голованова, вы не только откроете для себя новый аспект культурной жизни, но и прикоснетесь к наследию одного из величайших дирижёров России.

Купить билет на выставка Входной билет в музей-квартиру Н.С. Голованова (постоянная экспозиция и временные выставки)

Помощь с билетами
Май
28 мая четверг
13:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 200 ₽
14:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 200 ₽
15:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 200 ₽
16:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 200 ₽
17:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 200 ₽
18:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 200 ₽
19:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 200 ₽
20:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 200 ₽
29 мая пятница
13:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 200 ₽
14:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 200 ₽
15:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 200 ₽
16:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 200 ₽
17:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 200 ₽
18:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 200 ₽
19:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 200 ₽
20:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 200 ₽
30 мая суббота
11:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 200 ₽
12:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 200 ₽
13:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 200 ₽
14:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 200 ₽
15:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 200 ₽
16:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 200 ₽
17:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 200 ₽
18:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 200 ₽

В ближайшие дни

Sense. Геометрия чувств
0+
Интерактивный Новые медиа Современное искусство

Sense. Геометрия чувств

27 мая в 16:00 Центр «Марс»
от 1400 ₽
Лунариум: интерактивное пространство
6+
Экскурсия Интерактивный

Лунариум: интерактивное пространство

27 мая в 16:00 Планетарий
Билеты
Лекция «Пауль Клее. Художник, который рисовал музыку»
16+
Лекция

Лекция «Пауль Клее. Художник, который рисовал музыку»

23 августа в 19:00 Пространство «Люмьер-холл»
от 500 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше