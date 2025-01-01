Выставки в Новой Третьяковке: «Путь на Восток» и «Май Митурич. К мысу радости»

Путь на Восток: Русские художники в Центральной Азии

Государственная Третьяковская галерея приглашает на выставку «Путь на Восток», где раскрывается одна из главных тенденций российской культуры начала XX века — массовое паломничество художников в Туркестан. Экспозиция проходит на Крымском Валу, 10, в залах 39–42.

Эта выставка подчеркивает масштаб движения русских художников к Востоку, их вклад в искусство модернизма. Посетители смогут увидеть уникальные работы таких мастеров, как Павел Кузнецов, Беатриса Сандомирская, Александр Волков, Кузьма Петров-Водкин, Александр Самохвалов и Михаил Курзин.

Художники, представляющие различные направления — от авангардистов до неоклассиков, объединенные преклонением перед величием Азии. Основой выставки стала крупнейшая коллекция изобразительного искусства «восточной» направленности, впервые так масштабно представляемая Третьяковской галереей.

Особый раздел выставки посвящен творчеству художников, эвакуированных в Центральную Азию в годы Великой Отечественной войны. Это важная страница истории, отражающая их влияние на культурное развитие региона.

Май Митурич. К мысу радости

Второй выставочный проект, «Май Митурич. К мысу радости», приурочен к 100-летию со дня рождения Мая Петровича Митурича-Хлебникова (1925–2008) — знаменитого графика и иллюстратора второй половины XX века. Выставка проходит в зале 38 на Крымском Валу, 10.

Май Митурич — это имя, знакомое каждому с детства. Его иллюстрации к произведениям Корнея Чуковского, Самуила Маршака и Льюиса Кэрролла олицетворяют нашу память о детских книгах. Его работы, включая «Маугли», «Бармалей» и «Алиса в Стране чудес», стали классикой и навсегда остались в сердцах многих поколений.

На выставке представлены как редко показываемые, так и широко известные произведения Митурича: портреты, пейзажи, натюрморты и книжные иллюстрации, а также редкие архивные материалы, включая детские рисунки и дипломную работу художника. Особое внимание уделяется его семье: отцу, известному графику Петру Митуричу, и матери Вере Хлебниковой, сестре поэта Велимира Хлебникова.

Посетители смогут окунуться в атмосферу мастерской художника и заглянуть в библиотеку, наполненную книгами с его иллюстрациями. Мультимедийное сопровождение выставки расскажет о работе Митурича над диафильмом «Веселые чижи» и панно для Палеонтологического музея.

К выставке также подготовлена обширная образовательная программа, включающая мастерские для детей и взрослых, экскурсии и цикл лекций, что сделает посещение не только увлекательным, но и познавательным.