Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Входной билет на выставку «Путь на Восток» с правом посещения выставки «Май Митурич. К мысу радости»
Билеты от 0₽
Киноафиша Входной билет на выставку «Путь на Восток» с правом посещения выставки «Май Митурич. К мысу радости»

Входной билет на выставку «Путь на Восток» с правом посещения выставки «Май Митурич. К мысу радости»

0+
Возраст 0+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Выставки в Новой Третьяковке: «Путь на Восток» и «Май Митурич. К мысу радости»

Путь на Восток: Русские художники в Центральной Азии

Государственная Третьяковская галерея приглашает на выставку «Путь на Восток», где раскрывается одна из главных тенденций российской культуры начала XX века — массовое паломничество художников в Туркестан. Экспозиция проходит на Крымском Валу, 10, в залах 39–42.

Эта выставка подчеркивает масштаб движения русских художников к Востоку, их вклад в искусство модернизма. Посетители смогут увидеть уникальные работы таких мастеров, как Павел Кузнецов, Беатриса Сандомирская, Александр Волков, Кузьма Петров-Водкин, Александр Самохвалов и Михаил Курзин.

Художники, представляющие различные направления — от авангардистов до неоклассиков, объединенные преклонением перед величием Азии. Основой выставки стала крупнейшая коллекция изобразительного искусства «восточной» направленности, впервые так масштабно представляемая Третьяковской галереей.

Особый раздел выставки посвящен творчеству художников, эвакуированных в Центральную Азию в годы Великой Отечественной войны. Это важная страница истории, отражающая их влияние на культурное развитие региона.

Май Митурич. К мысу радости

Второй выставочный проект, «Май Митурич. К мысу радости», приурочен к 100-летию со дня рождения Мая Петровича Митурича-Хлебникова (1925–2008) — знаменитого графика и иллюстратора второй половины XX века. Выставка проходит в зале 38 на Крымском Валу, 10.

Май Митурич — это имя, знакомое каждому с детства. Его иллюстрации к произведениям Корнея Чуковского, Самуила Маршака и Льюиса Кэрролла олицетворяют нашу память о детских книгах. Его работы, включая «Маугли», «Бармалей» и «Алиса в Стране чудес», стали классикой и навсегда остались в сердцах многих поколений.

На выставке представлены как редко показываемые, так и широко известные произведения Митурича: портреты, пейзажи, натюрморты и книжные иллюстрации, а также редкие архивные материалы, включая детские рисунки и дипломную работу художника. Особое внимание уделяется его семье: отцу, известному графику Петру Митуричу, и матери Вере Хлебниковой, сестре поэта Велимира Хлебникова.

Посетители смогут окунуться в атмосферу мастерской художника и заглянуть в библиотеку, наполненную книгами с его иллюстрациями. Мультимедийное сопровождение выставки расскажет о работе Митурича над диафильмом «Веселые чижи» и панно для Палеонтологического музея.

К выставке также подготовлена обширная образовательная программа, включающая мастерские для детей и взрослых, экскурсии и цикл лекций, что сделает посещение не только увлекательным, но и познавательным.

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 августа
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
14 августа
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
15 августа
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
16 августа
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
17 августа
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
19 августа
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
20 августа
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
21 августа
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
22 августа
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
23 августа
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
24 августа
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
26 августа
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
27 августа
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
28 августа
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
29 августа
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
30 августа
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
31 августа
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
2 сентября
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
3 сентября
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
4 сентября
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
5 сентября
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
6 сентября
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
7 сентября
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
9 сентября
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
10 сентября
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
11 сентября
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
12 сентября
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
13 сентября
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
14 сентября
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
16 сентября
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
17 сентября
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
18 сентября
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
19 сентября
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
20 сентября
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
21 сентября
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
23 сентября
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
24 сентября
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
25 сентября
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
26 сентября
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
27 сентября
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
28 сентября
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30

В ближайшие дни

1418 дней. К 80-летию Великой Победы
12+
Живопись Графика Скульптура Классическое искусство
1418 дней. К 80-летию Великой Победы
7 сентября в 12:30 Западное крыло Новой Третьяковки
Билеты
1418 дней. К 80-летию Великой Победы
12+
Живопись Графика Скульптура Классическое искусство
1418 дней. К 80-летию Великой Победы
9 декабря в 10:00 Западное крыло Новой Третьяковки
Билеты
Sense. Геометрия чувств
0+
Интерактивный Новые медиа Современное искусство
Sense. Геометрия чувств
19 августа в 20:00 Центр «Марс»
от 1200 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше