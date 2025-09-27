Выставка о балете «Пьер и Сильфиды» в Санкт-Петербурге

В основе новой выставки «Пьер и Сильфиды» лежит личный архив выдающегося хореографа Пьера Лакотта. Этот уникальный материал был передан в дар Санкт-Петербургскому музею театрального и музыкального искусства его вдовой Гилен Тесмар и впервые будет представлен публике. Этот жест символизирует глубокую признательность к Санкт-Петербургу — мировому центру балетного искусства и родине учителей Лакотта, которые блистали на сцене императорских театров.

Эпоха балетного романтизма

Центральное место в жизни и творчестве Лакотта занимает эпоха балетного романтизма 1830–1850-х годов. Именно в это время появляется Белый балет, олицетворением которого стала гениальная Мария Тальони. Она первой сыграла Сильфиду в одноименном балете, поставленном ее отцом Филиппом Тальони и стала символом уникального художественного явления.

Достижения и сюрпризы Пьера Лакотта

Главные достижения Лакотта как хореографа связаны с реконструкцией шедевров эпохи романтизма, начиная с балета XIX века «Сильфиды». Интересно, что свой путь в хореографии Пьер начал в 1950-е годы как завзятый модернист. Для знатоков балета станет приятным сюрпризом возможность увидеть фрагменты его работ, таких как «Ночь-колдунья», «Парижский мальчишка», «Голос», созданных в сотрудничестве с известными музыкантами, включая Сидни Беше, Шарля Азнавура и Эдит Пиаф.

Что увлечет зрителей

На выставке помимо архивных материалов будут представлены гравюры, литографии, фотографии, афиши, плакаты, документы и мемориальные предметы из коллекции Лакотта, а также из фондов Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства, Большого театра и Эрмитажа.

Особый интерес у любителей балета вызовет реконструкция урока, который Мария Тальони выполняла ежедневно, чтобы парить на сцене. Эта выставка обещает стать важным событием для всех ценителей балетного искусства.