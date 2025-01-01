Выставка Дмитрия Михайловича Краснопевцева в Центре современного искусства AZ/ART

25 сентября Центр современного искусства AZ/ART на Маросейке откроет выставку «Краснопевцев. Равновесие неравного», посвящённую 100-летию со дня рождения выдающегося художника Дмитрия Краснопевцева. В экспозицию вошли более 50 живописных и графических работ из собраний Музея AZ, фонда «Прометей» и частных коллекций.

Произведения художника и уникальные артефакты

Выставка предлагает зрителям уникальное размышление о творчестве Краснопевцева, где его художественные произведения соседствуют с артефактами из его мастерской. Эти предметы, такие как раковины, глиняные кувшины, камни, латунные подсвечники и старинные книги, служили источником вдохновения для художника на протяжении многих лет.

Дмитрий Краснопевцев — один из лидеров неофициального искусства, известный своим философским и мистическим подходом к живописи. Его творчество противостоит суете и спешке современного мира, что сделало его работой настоящими «метафизическими натюрмортами». Краснопевцев стремился осмыслить такие категории, как жизнь, смерть, время и вечность, создавая пространство для глубоких размышлений.

Наследие и память

Наталия Опалева, генеральный директор Музея AZ и ЦСИ AZ/ART, отмечает: «Дмитрий Краснопевцев — один из моих любимых художников. Этот выдающийся мастер с уникальным голосом продолжает вдохновлять многих своей способностью сопоставлять искусство и философию». В коллекции Музея AZ хранится более семидесяти работ художника, включая ранние рисунки и известные метафизические натюрморты.

Эпиграф, экосистема и концерты

Эпиграфом к выставке стал портрет Дмитрия Краснопевцева работы Анатолия Зверева. Правый зал экспозиции превращён в квартиру Рихтера, где звучит фортепьянная музыка в исполнении великого пианиста, друга Краснопевцева, и проходят концерты современных композиторов.

В экспозиции особое внимание уделено графическим листам, так называемой «азбуке» Краснопевцева, а также тетрадям с записями и письмами. Как отмечает куратор выставки Наталья Волкова, «художник тишины» создаёт пространство спокойствия и гармонии, что особенно актуально в нашем бурлящем мире.

Форма и содержание

Архитектура выставки отсылает к мастерской Краснопевцева — сакральному пространству, наполненному артефактами и смыслами. Художник-постановщик Катя Бочавар создала оригинальные композиции из предметов, найденных в мастерской, чтобы донести дух творчества Краснопевцева.

Катя отмечает: «В картинах Краснопевцева заложена архитектура, и мне хотелось сделать связь между местом и художником органичной». Все предметы и картины в экспозиции точно выверены на своих местах.

Дополнительные мероприятия

На выставке будет звучать текст дневников художника в исполнении артиста Бориса Перцеля, создавая ощущение присутствия Краснопевцева. Также запланирована лекционная программа и цикл музыкальных концертов, подготовленных композитором Сергеем Терентьевым и продюсером Антоном Каретниковым. Завершит выставку презентация каталога живописи Дмитрия Краснопевцева, составленного Александром Ушаковым.