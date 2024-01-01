Меню
Входной билет на выставку «Карл Брюллов. Рим – Москва – Петербург»
Входной билет на выставку «Карл Брюллов. Рим – Москва – Петербург»

Выставка Карла Брюллова в Третьяковской галерее

В год 225-летнего юбилея Карла Брюллова Государственная Третьяковская галерея приглашает зрителей погрузиться в его художественное наследие через призму концепции «гений места». Выставка проходит в залах 60-62 на Крымском Валу, 10.

Легенда искусства

Карл Брюллов, уже при жизни получивший звание «великого», вдохновлял таких литературных гениев, как А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь, а также выдающихся критиков, включая В.Г. Белинского и В.В. Стасова. Его биография и творчество были предметом тщательного изучения, что свидетельствует о значимости художника в русском искусстве.

Гений места

Концепция «гения места», основанная на латинском выражении genius loci, подразумевает уникальную атмосферу, присущую каждой определенной местности. Этот термин давно используется в культурологии, а в XXI веке он стал популярным благодаря книгам, статьям и телепередачам, а также развитию туристических маршрутов.

Авторы выставки исследуют, как географическое положение, уникальная архитектура и климат трех мегаполисов – Рима, Москвы и Петербурга – сформировали творчество Брюллова. Зрители смогут узнать о магической силе каждого из этих городов и о том, как живописец нашел свое «место силы» в каждом из них.

Не упустите возможность посетить выставку и открыть для себя новый взгляд на творчество одного из величайших художников России, который был не только мастером кисти, но и глубоко чувствующим исследователем культурного пространства.

