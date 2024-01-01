Меню
6+
Возраст 6+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Выставка Ильи Машкова в Государственной Третьяковской галерее

Государственная Третьяковская галерея представляет масштабную ретроспективу Ильи Машкова (1881–1944) — ключевой фигуры раннего русского авангарда и одного из основателей объединения «Бубновый валет». Машков известен как один из лучших колористов в искусстве XX века.

Выставка объединяет около 200 живописных и графических произведений автора. Это редкое событие, так как работы художника рассредоточены по собраниям России и стран бывшего СССР. Впервые они представлены вместе в таком объеме. Проект реализован при поддержке Генерального спонсора — Банка ВТБ.

Эволюция творчества Машкова

Выставка позволяет проследить эволюцию творчества Машкова — от радикальных экспериментов «Бубнового валета» до поздних работ периода соцреализма, которые по-прежнему вызывают острые дискуссии. Одни критики считают эти работы живописными шедеврами, равными искусству старых мастеров, другие же видят в них банальность и китч.

Структура экспозиции

Экспозиция не только раскрывает метод художника на разных этапах с конца 1910-х до начала 1940-х годов, но и позволяет понять ключевые тенденции развития русского искусства — от авангарда до соцреализма. Основу выставки составляют произведения Машкова из 26 государственных коллекций и частных собраний.

Темы и вдохновение

Экспозиция построена на сопоставлении работ разных жанров и периодов. Машков неоднократно возвращался к одним и тем же темам, переосмысляя их с интервалом в пять-десять лет. Он развивал свое живописное восприятие на основе метода Поля Сезанна и считал, что это позволит войти в классическую традицию и начать новую эпоху Ренессанса на современном этапе.

Иллюстрированный каталог

К выставке подготовлено издание иллюстрированного каталога, в котором впервые опубликован целый ряд фотографий и проектов из архива Ильи Машкова, часть которого хранится в отделе рукописей Третьяковской галереи. Кроме сравнительного анализа живописных произведений, издание содержит кураторские комментарии, сопровождаемые рисунками и архивными материалами, а также публикацию результатов технологических исследований.

