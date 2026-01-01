Эпоха Неизвестного: К 100-летию художника

Выставка, посвященная творчеству Эрнста Неизвестного, предлагает полное представление о его наследии. Она состоит из четырех разделов: «Война – это…», «Неизвестный в Манеже», «Гигантомахия» и «Древо жизни». На экспозиции представлены скульптура, графика и живопись из музейных и частных коллекций.

Этот проект впервые освещает эволюцию художественного языка мастера, показывая такие работы, как «Мулатка», «Портрет разнорабочей Бейсбары», «Орфей», который с 1994 года является номинацией на телевизионную премию «ТЭФИ», «Космонавт» и «Женский торс».

Выставка в Третьяковской галерее – это дань памяти выдающемуся скульптору и шанс заново оценить многогранное наследие Эрнста Неизвестного, чье влияние ощущается и в XXI веке.