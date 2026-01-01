Выставка, посвященная творчеству Эрнста Неизвестного, предлагает полное представление о его наследии. Она состоит из четырех разделов: «Война – это…», «Неизвестный в Манеже», «Гигантомахия» и «Древо жизни». На экспозиции представлены скульптура, графика и живопись из музейных и частных коллекций.
Этот проект впервые освещает эволюцию художественного языка мастера, показывая такие работы, как «Мулатка», «Портрет разнорабочей Бейсбары», «Орфей», который с 1994 года является номинацией на телевизионную премию «ТЭФИ», «Космонавт» и «Женский торс».
Выставка в Третьяковской галерее – это дань памяти выдающемуся скульптору и шанс заново оценить многогранное наследие Эрнста Неизвестного, чье влияние ощущается и в XXI веке.
Постоянная экспозиция Новой Третьяковки представляет собой наиболее полную в России коллекцию отечественного искусства ХХ века. Включены авангард, социалистический реализм, «суровый стиль», «андеграунд» и новейшие течения.
Экспозиция организована по трем принципам: монографические залы, посвященные великим художникам, залы коллекционеров и залы, отражающие разнообразие художественных направлений ХХ века.
В обновленных залах 1–14 представлены работы К.С. Петрова-Водкина, в том числе знаменитая картина «Купание красного коня» (1912). Зрителей ждёт «эволюционный маршрут» с произведениями Н.С. Гончарова и М.Ф. Ларионова, которые продемонстрируют примитивистские эксперименты начала ХХ века.
Основная часть выставки включает также работы представителей художественных объединений 1910-х годов и знаменитые полотна А.В. Лентулова, И.И. Машкова и П.П. Кончаловского. Экспозиция представляет и собрание выдающегося коллекционера Георгия Дионисовича Костаки, переданное Третьяковской галерее в 1977 году.
В отдельном зале собраны работы «амазонок авангарда» – А.А. Экстер, О.В. Розановой, Л.С. Поповой и В.Е. Пестель. Также зрителей ожидает шедевр Марка Шагала «Над городом» (1918) и знаменитые «контррельефы» Владимира Татлина. На выставке представлены реконструкции работ ОБМОХУ (Общества молодых художников) 1921 года и произведения К.С. Малевича.