Входной билет на выставку «Борис Кустодиев. Живопись. Графика. Театр»
6+
Возраст 6+
О концерте/спектакле

Выставка Бориса Кустодиева в Третьяковской галерее

Государственная Третьяковская галерея представляет монографическую выставку Бориса Михайловича Кустодиева (1878–1927), одного из крупнейших русских живописцев первой четверти XX века. Выставка проходит в Лаврушинском переулке, 12, 2 и 3 этажи.

Многогранное творчество

Творчество Бориса Кустодиева многогранно: он работал не только как станковист, но и сценограф, увлекался скульптурой, а также свободно владел различными графическими техниками. Художник создавал портреты современников, пейзажи и жанровые произведения, отражая жизнь и колорит России, особенности национального характера, быт и праздники русской провинции.

Кустодиев соединил традиции реализма с импрессионизмом и символизмом, обогатив их элементами русского фольклора и народного искусства. К середине 1900-х годов он создал неповторимый стиль и свою оригинальную «Страну Кустодию».

Тематика выставки

Экспозиция познакомит зрителей с ключевыми живописными и графическими произведениями автора, объединенными в следующие тематические блоки:

  • Семья
  • Страна Кустодия
  • Театр

Особое место в экспозиции занимает цикл «Русские типы», где художник воспевает величественных и жизнерадостных красавиц, ставших героинями его полотен.

Эскизы к спектаклю «Блоха»

Впервые практически в полном составе будут представлены эскизы Кустодиева к спектаклю «Блоха» (по рассказу Николая Лескова «О тульском косом Левше и о стальной блохе») для Второго Московского художественного академического театра и Большого драматического театра в Ленинграде. Эти работы являются вершиной театрально-декорационной деятельности мастера.

Уникальная возможность

Выставка даст возможность зрителям по-новому взглянуть на творчество выдающегося художника и оценить уникальный талант Бориса Кустодиева. Не пропустите шанс прикоснуться к искусству, которое оставило заметный след в российской культуре.

