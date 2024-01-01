Выставка Александра Дейнеки в Государственной Третьяковской галерее

Государственная Третьяковская галерея представляет уникальную выставку, посвященную творчеству выдающегося художника Александра Дейнеки. Экспозиция объединила более 200 произведений живописи, графики и скульптуры из коллекции Курской картинной галереи имени А.А. Дейнеки и работ из фондов Третьяковской галереи. Выставка проходит на Кадашёвской набережной, 12, в залах 1-го этажа.

Полнота и разнообразие творчества

Сегодня Курская картинная галерея обладает наиболее полным собранием наследия Дейнеки. Это стало возможным благодаря дарам самого мастера и его семьи. Благодаря этому факту, выставка позволяет увидеть максимально полную и разнообразную ретроспективу творчества художника. Многие работы представляются в Москве впервые.

Знаковые произведения

В экспозиции представлены знаковые произведения, такие как «Футболист» (1932), «Эстафета» (1947), «Будущие летчики» (1938), «Юный конструктор» (1966) и «Автопортрет» (1948). Кроме того, зрители смогут увидеть множество произведений, ранее неизвестных широкой публике: ранние работы Дейнеки, эскизы, иллюстрации, журнальная графика и дизайнерские проекты. Эти работы раскрывают многогранность таланта художника и его вклад в развитие отечественного искусства.

Тематика выставки

Проект охватывает несколько десятилетий творчества Дейнеки – с 1920-х до 1960-х годов. Художник уделял особое внимание современности, труду, спорту и технике. Его восхищение физическим здоровьем тесно переплеталось с идеей о духовном совершенстве человека. Это позволило выделить произведения на одиннадцать тематических разделов.

О художнике

Александр Александрович Дейнека (1899–1969) – выдающийся живописец, график, педагог, скульптор и монументалист советской эпохи. Его работы наполнены энергией, динамикой и вниманием к человеку. Родившись в Курске, Дейнека на протяжении всей жизни сохранял связь с родным городом, где жили его близкие. Создав собственный стиль, он стал уникальным примером советского мастера, оставшегося в русле мирового художественного процесса.