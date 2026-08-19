Виктор Борисов-Мусатов. Гармония образа

Выставка, посвященная жизни и творчеству Виктора Борисова-Мусатова, переносит зрителей в эпоху Серебряного века и символизма. Художник не только реализовал свои идеи, но и преодолевал трудности, что делает его творчество поистине уникальным.

Проект знакомит с оригинальным методом работы мастера, интегрировавшего фотографию в живопись. Одной из ключевых тем экспозиции станет соотношение фотоэтюда, фото-эскиза и живописных произведений. Специальный раздел будет посвящен эскизам монументальных росписей, отражающим поиски художника в области синтеза искусств и их взаимодействия с реальной жизнью.

На выставке можно увидеть более 140 произведений из двадцати музеев и частных коллекций, включая знаменитые работы, такие как «Автопортрет с сестрой» (1898, ГРМ), «Гобелен» (ГТГ, 1901), «Изумрудное ожерелье» (ГТГ, 1903–1904), «Портрет дамы» (ГТГ, 1902) и «Осень» (1905).