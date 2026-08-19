Выставка, посвященная жизни и творчеству Виктора Борисова-Мусатова, переносит зрителей в эпоху Серебряного века и символизма. Художник не только реализовал свои идеи, но и преодолевал трудности, что делает его творчество поистине уникальным.
Проект знакомит с оригинальным методом работы мастера, интегрировавшего фотографию в живопись. Одной из ключевых тем экспозиции станет соотношение фотоэтюда, фото-эскиза и живописных произведений. Специальный раздел будет посвящен эскизам монументальных росписей, отражающим поиски художника в области синтеза искусств и их взаимодействия с реальной жизнью.
На выставке можно увидеть более 140 произведений из двадцати музеев и частных коллекций, включая знаменитые работы, такие как «Автопортрет с сестрой» (1898, ГРМ), «Гобелен» (ГТГ, 1901), «Изумрудное ожерелье» (ГТГ, 1903–1904), «Портрет дамы» (ГТГ, 1902) и «Осень» (1905).
Новая выставка, сосредоточенная на натюрмортах и пейзажах конца XIX – начала XX века, показывает цветы как центральные объекты художественного повествования. Экспозиция включает около 150 произведений выдающихся мастеров, таких как Константин Коровин, Исаак Левитан, Михаил Врубель и Валентин Серов, наряду с менее известными, но талантливыми художниками.
Работы представлены рядом с скульптурой и декоративно-прикладным искусством – фарфором и стеклом. Они сгруппированы по тематическим разделам и сопровождаются комментариями и цитатами из высказываний современников художников.
Цветы в искусстве рубежа XIX и XX веков стали символом прекрасной эпохи и образа женщины Серебряного века. Живописный язык быстро изменялся, переходя от импрессионизма к модерну и символизму. Художники, такие как представители «Бубнового валета», использовали цветы для экспериментов с формой и цветом, открывая путь к беспредметному искусству.
Эпилогом выставки стали цветочные полиптихи современного художника Ирины Старженецкой, которая на протяжении всего своего творчества сохраняет магию цветка, предлагая зрителю новый взгляд на вечную тему.