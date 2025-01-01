Выставки в Новой Третьяковке: Путь на Восток и Май Митурич

Путь на Восток: Русские художники в Центральной Азии

Государственная Третьяковская галерея приглашает посетить выставочный проект «Путь на Восток», который проходит на Крымском Валу, 10, залы 39–42. Это уникальная возможность окунуться в важнейшую тенденцию российской культуры начала XX века – паломничество художников в Туркестан.

Экспозиция подчеркивает масштаб движения русских художников на Восток и их роль в искусстве модернизма. Здесь можно увидеть уникальные произведения таких мастеров, как Павел Кузнецов, Беатриса Сандомирская, Кузьма Петров-Водкин, Михаил Курзин и других. Основа выставки – крупнейшая коллекция изобразительного искусства, посвященного «восточной» тематике, собранная в Третьяковской галерее и впервые представленная в столь широком формате.

Особое внимание уделено художникам, эвакуированным в республики Центральной Азии в годы Великой Отечественной войны. Это часть истории, которую нельзя забывать.

Май Митурич. К мысу радости

В другом зале, на Крымском Валу, 10, зал 38, проходит выставка «Май Митурич. К мысу радости». Она приурочена к 100-летию со дня рождения Мая Петровича Митурича-Хлебникова (1925–2008), одного из самых известных графиков и иллюстраторов второй половины XX века.

Ностальгические иллюстрации Мая Митурича к книгам Корнея Чуковского, Самуила Маршака и Льюиса Кэрролла стали неотъемлемой частью детства многих поколений. В рамках выставки представлены как редко экспонируемые, так и известные работы художника: живописные и графические портреты, лирические пейзажи и натюрморты.

Посетители смогут увидеть детские рисунки Мая, его дипломную работу и редкие архивные материалы. Воссозданная мастерская художника и библиотека для юных посетителей позволят окунуться в атмосферу творчества. Мультимедийные элементы раскрывают интересные факты о работе Митурича.

Выставка также включает образовательную программу с творческими мастерскими и лекциями для посетителей всех возрастов.

Искусство XX века в Новой Третьяковке

Постоянная экспозиция Новой Третьяковки предлагает уникальную возможность познакомиться с отечественным искусством XX века в его многообразии: от авангарда до социалистического реализма. Кураторы обновили залы, отражая современные взгляды на русское искусство.

В залах представлены шедевры таких мастеров, как К.С. Петров-Водкин и Н.С. Гончарова. Зрители смогут увидеть знаменитую картину «Купание красного коня» и работы выдающихся коллекционеров, а также узнать о творчестве «амазонок авангарда» и о художниках, которые стали иконами своего времени.

Не забудьте познакомиться с эволюцией русского авангарда и современными течениями в искусстве, представлены не только известные полотна, но и подлинные шедевры, которые удивят и вдохновят зрителей.