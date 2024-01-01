Меню
О выставке

Новая Третьяковка: искусство ХХ века

Постоянная экспозиция Новой Третьяковки представляет собой самую полную в нашей стране коллекцию отечественного искусства ХХ века. Здесь можно увидеть авангард, социалистический реализм, искусство "сурового стиля" и "андеграунда", а также новейшие течения.

Экспозиция организована по трем принципам:

  • монографические залы, посвященные великим художникам;
  • залы коллекционеров;
  • залы, отражающие разнообразие художественных направлений ХХ века.

В обновленных залах 1 – 14 кураторы и хранители Новой Третьяковки представили коллекцию, отражающую современные взгляды на русское искусство начала ХХ века.

Среди выдающихся работ можно отметить "Купание красного коня" (1912) К.С. Петрова-Водкина. Зрителей ждет удивительный путь через произведения Н.С. Гончарова и М.Ф. Ларионова, а также художественные объединения 1910-х годов, такие как "Союз молодёжи" и "Бубновый валет". Произведения А.В. Лентулова, И.И. Машкова, П.П. Кончаловского и других "валетов" также украсят экспозицию.

Особое внимание уделено собранию Георгия Дионисовича Костаки, которое он передал Третьяковской галерее в 1977 году, став крупнейшим даром в истории музея. Теперь зрители могут оценить его значение в искусстве XX века.

В отдельном зале представлены работы "амазонок авангарда" — А.А. Экстер, О.В. Розановой, Л.С. Поповой и В.Е. Пестель. Самой значимой работой в зале Марка Шагала остаётся "Над городом" (1918). В зале Владимира Татлина зрители увидят его знаменитые "контррельефы". Также здесь можно ознакомится с реконструкцией выставки ОБМОХУ (Общества молодых художников) 1921 года, а также двумя версиями "Чёрного квадрата" (1915 и 1929) К.С. Малевича.

1418 дней. К 80-летию Великой Победы

Государственная Третьяковская галерея представляет выставочный проект, посвящённый 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Куратор Ирина Седова называет его "выставка-переживание", которая помогает зрителям ощутить события 1941–1945 годов.

Экспозиция включает пять разделов:

  • Огненные версты войны;
  • Алтарь Победы;
  • Эхо прошедшей войны;
  • Лица Победы;
  • Третьяковская галерея в годы Великой Отечественной войны.

Каждый из разделов рассказывает о ключевых моментах событий войны. В фондах Третьяковской галереи хранится уникальная коллекция произведений, отражающих тему Великой Отечественной войны, большая часть из которых будет представлена в проекте.

Раздел "Огненные версты войны" показывает образы, связанные с уходом на фронт и тяготами эвакуации. "Алтарь Победы" рассказывает о радости освобождения, а "Эхо прошедшей войны" погружает зрителей в воспоминания о страданиях, через которые прошел народ. В разделе "Лица Победы" представлены портреты участников военных действий, начиная от рядовых до маршалов.

Заключительный раздел "Третьяковская галерея в годы Великой Отечественной войны" рассказывает о героических усилиях по сохранению и возвращению коллекции музея в родные стены. Здесь можно увидеть уникальную видеоинсталляцию и услышать воспоминания участников событий, озвученные актерами.

Всего на выставке представлено более 250 произведений, хранящих память о Великой Отечественной войне и подвиге советского народа.

Основная экспозиция дополнена документальными материалами от корреспондентов, работающих в зоне СВО, а также репортажной съемкой и фотодокументами. В проекте "В поле зрения" покажут работы как молодых авторов, так и опытных фотокорреспондентов ТАСС, которые расширят представления зрителей о восстановительных процессах в регионах Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

