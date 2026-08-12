Выставки Государственной Третьяковской галереи в Инженерном комплексе: Иконы и Предшественники Третьякова

Творчество выдающихся коллекционеров XIX века

Государственная Третьяковская галерея в год своего 170-летия представляет масштабную выставку «Предшественники Павла Третьякова: Фёдор Прянишников и Козьма Солдатёнков». Выставка пройдет в Лаврушинском переулке, 12, на 3 этаже.

Этот партнерский проект между Третьяковской галереей и Российской государственной библиотекой посвящен двум выдающимся коллекционерам XIX века. Они начали формировать крупные коллекции русской живописи еще до открытия Городской художественной галереи Третьяковых. Коллекции Прянишникова и Солдатёнкова впоследствии вошли в собрание Румянцевского музея и стали гордостью его Картинной галереи.

Содержательное наполнение выставки

Экспозиция включает живописные произведения, архивные материалы, редкие книги и документы, которые рассказывают о судьбе этих выдающихся собирателей. Фёдор Прянишников (1793–1867) был петербургским государственным деятелем и меценатом, а Козьма Солдатёнков (1818–1901) - московским купцом-старообрядцем и просветителем. Кому, как не им, было не все равно на сохранение культурного наследия.

Особое внимание на выставке уделяется судьбе коллекций после расформирования Румянцевского музея в 1920-е годы. Большая часть произведений вошла в собрание Третьяковской галереи и 54 музеев СССР. Концепция выставки вдохновлена исторической развеской, созданной хранителем Румянцевского музея Н.И. Романовым. Специальный маршрут по постоянной экспозиции позволит увидеть другие работы, ранее входившие в знаменитые собрания.

Иконы Павла Третьякова: неизвестные страницы истории

Государственная Третьяковская галерея также представляет выставку «Иконы Павла Третьякова. История коллекции». Она пройдет на 2 этаже в Лаврушинском переулке, 12.

Этот проект посвящен важному, но малоизвестному разделу собрания мецената. Экспозиция включает более 60 произведений XV–XIX веков, множество из которых будет показано впервые. Среди них новгородская икона «Предста Царица» XV века и «Богоматерь Умиление (Игоревская)» от московского художника начала XVI века.

Уникальный взгляд на личность мецената

Выставка раскрывает личность Павла Третьякова как собирателя искусства, акцентируя внимание на его интересе к изучению древнерусской живописи. Особые разделы освещают историю формирования коллекции в 1890-х годах и её судьбу в XX веке. Зрители смогут увидеть фотоматериалы и иконы, связанные с зарубежной выставкой, которая прославила русское искусство в 1929–1932 годах.

В проекте также представлены архивные материалы и редкие документы, которые позволяют проследить путь от частного собирательства к формированию национального музея. Эта выставка станет важным вкладом в изучение истории коллекционирования и предложит новый взгляд на художественную ценность и культурное значение иконного собрания.