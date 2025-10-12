Постоянная экспозиция “Искусство ХХ века” в Новой Третьяковке

Посетите уникальную постоянную экспозицию Новой Третьяковки, посвященную отечественному искусству ХХ века. Это одна из самых полных коллекций, включающая в себя авангард, социалистический реализм и многие другие направления. Экспозиция организована по трем основным принципам: монографические залы великих художников, залы коллекционеров и художественные направления ХХ века.

Что включает билет?

Билет дает право на единоразовое посещение постоянной экспозиции, а также выставок:

“Павел Корин и Патриарх Тихон. История «Реквиема»” до 02.11.2025

“Май Митурич. К мысу радости” до 12.10.2025

“Братья Ткачевы. К 100-летию Алексея Петровича Ткачева” до 09.11.2025

При покупке билета одной из следующих категорий:

Два взрослых и один ребенок от 7 до 17 лет включительно

Два взрослых и два ребенка от 7 до 17 лет включительно

Дети в возрасте от 7 до 17 лет включительно (РФ и другие страны ЕАЭС)

Вы можете получить бесплатный набор открыток “Музейный маршрут для всей семьи” у администратора Новой Третьяковки. Место получения: Москва, Крымский Вал, д. 10, первый этаж, стойка администраторов.

Экспозиция Новой Третьяковки

В обновленных залах 1–14 представлены произведения таких мастеров, как К.С. Петров-Водкин, Н.С. Гончарова и М.Ф. Ларионов. Здесь вы сможете увидеть знаменитую картину “Купание красного коня” (1912) и другие шедевры раннего авангарда.

Кроме того, представлена широкая панорама художественных объединений 1910-х годов, работы легендарных художников, таких как А.В. Лентулов и П.П. Кончаловский, а также зал, посвященный собранию коллекционера Георгия Дионисовича Костаки, чей вклад в музей стал крупнейшим за всю его историю.

Творчество авангардистов

В отдельном зале собраны работы “амазонок авангарда” – А.А. Экстер, О.В. Розановой и других. Посетителей ждут шедевры Марка Шагала, в том числе картина “Над городом” (1918), а также знаменитые “контррельефы” Владимира Татлина.

Реконструкция выставки Общества молодых художников (ОБМОХУ) 1921 года, творения П.Н. Филонова и его последователей, а также две версии “Чёрного квадрата” (1915 и 1929) К.С. Малевича ждут вас. Эта выставка станет настоящим открытием для любителей искусства!