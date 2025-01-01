Меню
Вежливый Отказ. Юбилейный-40. «Пубертат»
Билеты от 1100₽
Вежливый Отказ. Юбилейный-40. «Пубертат»

Вежливый Отказ. Юбилейный-40. «Пубертат»

16+
Возраст 16+
Билеты от 1100₽

О концерте/спектакле

Концерт «Вежливого отказа» в клубе 16 тонн

Приглашаем вас стать свидетелями уникального события в мире современной музыки! В клубе 16 тонн пройдет концерт известной арт-группы «Вежливый отказ». Этот коллектив славится своими заковыристыми и ироничными стихами, а также необычным музыкальным стилем.

О группе

«Вежливый отказ» — это объединение, которое на протяжении трех десятилетий накапливало творческий багаж. Их музыка — это симбиоз джаза, рок-звучания и поэзии, который привлекает внимание самого взыскательного зрителя. В их произведениях можно услышать не только гитары, но и духовые инструменты, создающие неподражаемую атмосферу таинственности и нервного напряжения.

Что ожидать на концерте

Попробуйте представить себе вечер, наполненный не только музыкой, но и живым общением с исполнителями. «Вежливый отказ» обещает удивить своих поклонников как новыми композициями, так и любимыми хитами. Специальным акцентом станет их авангардное музыкальное видение, которое раскрывает глубину человеческих эмоций.

Почему стоит прийти

Концерт в клубе 16 тонн станет отличной возможностью окунуться в атмосферу «новой музыки» и поближе познакомиться с творчеством «Вежливого отказа». Этот интерактивный опыт подарит вам возможность насладиться живым исполнением и поучаствовать в уникальном культурном событии.

Не упустите шанс увидеть и услышать эту выдающуюся группу, которая за время своего существования успела занять особое место на российской музыкальной сцене.

Купить билет на концерт

Расписание

15 октября
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
20:00 от 1100 ₽

Фотографии

Вежливый Отказ. Юбилейный-40. «Пубертат» Вежливый Отказ. Юбилейный-40. «Пубертат» Вежливый Отказ. Юбилейный-40. «Пубертат» Вежливый Отказ. Юбилейный-40. «Пубертат»

