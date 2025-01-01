Вежливый Отказ. Юбилейный-40. «Пубертат»

Концерт «Вежливого отказа» в клубе 16 тонн

Приглашаем вас стать свидетелями уникального события в мире современной музыки! В клубе 16 тонн пройдет концерт известной арт-группы «Вежливый отказ». Этот коллектив славится своими заковыристыми и ироничными стихами, а также необычным музыкальным стилем.

О группе

«Вежливый отказ» — это объединение, которое на протяжении трех десятилетий накапливало творческий багаж. Их музыка — это симбиоз джаза, рок-звучания и поэзии, который привлекает внимание самого взыскательного зрителя. В их произведениях можно услышать не только гитары, но и духовые инструменты, создающие неподражаемую атмосферу таинственности и нервного напряжения.

Что ожидать на концерте

Попробуйте представить себе вечер, наполненный не только музыкой, но и живым общением с исполнителями. «Вежливый отказ» обещает удивить своих поклонников как новыми композициями, так и любимыми хитами. Специальным акцентом станет их авангардное музыкальное видение, которое раскрывает глубину человеческих эмоций.

Почему стоит прийти

Концерт в клубе 16 тонн станет отличной возможностью окунуться в атмосферу «новой музыки» и поближе познакомиться с творчеством «Вежливого отказа». Этот интерактивный опыт подарит вам возможность насладиться живым исполнением и поучаствовать в уникальном культурном событии.

Не упустите шанс увидеть и услышать эту выдающуюся группу, которая за время своего существования успела занять особое место на российской музыкальной сцене.