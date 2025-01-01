Спектакль Вежливый хвост

Это трогательная история о людях и домашних животных, где животные размышляют о жизни, как настоящие люди. В этом спектакле мы сталкиваемся с холодом двора, где жители, стремясь казаться суровее, забывают о тепле и любви друг к другу. Кто сможет изменить эту атмосферу? Ответ прост — это наивная киска по имени Дунечка, которую прозвали Дурочка.
Сквозь призму доброты и нежности, пронесенной Дунечкой, холодный Пёс обретает доброту, голодная Мышка находит утешение, а Дед — спасение от одиночества. Этот спектакль, наполненный иронией и человечностью, несет в себе мощное послание о любви и заботе.
Не упустите возможность насладиться этим уникальным спектаклем, который подарит вам минуты настоящего тепла и любви!