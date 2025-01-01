Спектакль Вежливый хвост

Трогательная история о людях и животных

Это трогательная история о людях и домашних животных, где животные размышляют о жизни, как настоящие люди. В этом спектакле мы сталкиваемся с холодом двора, где жители, стремясь казаться суровее, забывают о тепле и любви друг к другу. Кто сможет изменить эту атмосферу? Ответ прост — это наивная киска по имени Дунечка, которую прозвали Дурочка.

Сквозь призму доброты и нежности, пронесенной Дунечкой, холодный Пёс обретает доброту, голодная Мышка находит утешение, а Дед — спасение от одиночества. Этот спектакль, наполненный иронией и человечностью, несет в себе мощное послание о любви и заботе.

Создатели спектакля

Режиссер-постановщик: заслуженный артист РФ Селивёрстов А.Е.

Композитор: Шишлянников А.И.

Сценография и костюмы: Терехова Л.Н.

Хореограф-постановщик: Жуков А.С.

Действующие лица и исполнители

Дунечка: Кирпиченкова К.Т. / Толстова И.А.

Дед: Максимов А.Е. / Артамонов А.А.

Пёс: Балагуров Е. / Жуков А.С.

Балагуров Е. / Жуков А.С. Мышка: Андрицкая Д.С.

Кошка Фроська: Радченко М.Б. / Онищенко В.И.

Кот Маркиз: Игошин Д.С. / Нартов М.Р.

Дочка: Талай И.А. / Онищенко В.И. / Никитина О.Ю.

Талай И.А. / Онищенко В.И. / Никитина О.Ю. Бабочка: Менькова А.И.

Не упустите возможность насладиться этим уникальным спектаклем, который подарит вам минуты настоящего тепла и любви!