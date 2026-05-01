Концерт «Ветка сирени» — музыкальный калейдоскоп

Художественный руководитель Малого фестивального оркестра Павел Опаровский приглашает на уникальный концерт, который обещает стать настоящим событием в музыкальной жизни Петербурга. Концертная программа «Ветка сирени» предлагает слушателям насыщенный вечер на стыке эпох и стилей, знакомя с шедеврами известных композиторов.

Программа концерта

В ходе концерта зрители смогут насладиться великолепием полифонических произведений Иоганна Себастьяна Баха, которые откроют многообразие гармоний и изящество контрапункта. Тысячи нот создадут атмосферу музыкального диалога, способного поразить глубиной и красотой.

Также в программе прозвучат фортепианные произведения Фридерика Шопена. Его ноктюрны, мазурки и полонезы наполнены польским колоритом и романтической страстью, отражая душу композитора и его тонкие переживания. Каждый аккорд будет звучать с особой нежностью.

Кроме того, зрителей ожидают произведения Роберта Шумана, которые удивляют искренностью и многогранностью. Музыка Шумана сочетает лиризм и драматизм, фантазию и глубокую философию, позволяя раскрыть новые грани человеческой души.

И, конечно, не забудем о Сергее Рахманинове — представителе русской музыкальной традиции, чьи произведения оставляют неизгладимое впечатление благодаря своей мелодичности и эмоциональной насыщенности.

Исполнители

Концерт будет представлен лауреатами международных конкурсов и солистами Фестивального оркестра Санкт-Петербурга, которые сделают вечер незабываемым.

Общие детали

В программе прозвучат произведения Баха, Шопена, Шумана и Рахманинова. Возможны незначительные изменения в репертуаре. Продолжительность концерта составляет 1,5 часа без антракта.

