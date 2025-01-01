Спектакль о дружбе и мужестве в годы войны

Мы приглашаем вас на уникальный спектакль, посвященный трем молодым девушкам, подругам, которые открывают для себя судьбы своих ровесниц, переживших Великую Отечественную Войну. Это история о том, как совсем юные девочки преодолевали трудности и лишения, находя в себе силы и мужество радоваться, дружить и любить, несмотря на все тяготы войны.

Музыка эпохи

Актрисы спектакля исполнят песни того времени, которые пели наши дедушки и бабушки. Мелодии, ставшие символами не только военных испытаний, но и безграничной силы духа, веры в любовь и Победу. В программе звучат известные композиции, такие как:

«Огонек» — сл. М. Исаковского, автор музыки неизвестен;

«Синий платочек» — сл. М. Максимова, муз. Е. Петерсбургского;

«Осенний сон» — сл. Б. Пахомова, муз. А. Джойса;

«Лизавета» — сл. Е. Долматовского, муз. Н. Богословского;

«Катюша» — сл. М. Исаковского, муз. М. Блантера;

«Всем ты, молодец, хорош» — сл. И. Уткина, муз. В. Козина;

«Ничего не говорила» — сл. А. Фатьянова, муз. В. Соловьева-Седова.

О Борисе Львовиче Васильеве

Спектакль основан на произведениях Бориса Львовича Васильева, известного российского и советского писателя, чье творчество в основном посвящено теме Великой Отечественной войны. Его повести, романы и рассказы рассказывают о военном времени и судьбах людей, для которых война стала главным событием в жизни.

Наиболее известные произведения Васильева включают повести «В списках не значился», «Завтра была война» и «А зори здесь тихие…». Также он прославился как сценарист, создав сценарии для таких культовых фильмов, как «Не стреляйте в белых лебедей», «Офицеры» и многих других.

Не упустите возможность увидеть этот трогательный спектакль, который заставит вас задуматься о мужестве и дружбе, проверенных временем и обстоятельствами.