Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ветер в тополях
Киноафиша Ветер в тополях

Спектакль Ветер в тополях

Постановка
Театр «Кот» 12+
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Комедия о жизни трех ветеранов: «Ветер в тополях»

Приглашаем вас на спектакль, который переносит зрителей в дом для военных ветеранов, где разворачивается комедия о жизни трех стариков. Эти герои — ветераны Первой мировой войны, что придает пьесе налет абсурда и уникальности.

Актуальность темы

На первый взгляд, тема спектакля может показаться устаревшей. Однако, «Ветер в тополях» актуален именно для современного зрителя. Если вы хотите посмеяться и одновременно задуматься о важных жизненных вопросах, этот спектакль станет отличным выбором для вас и вашей семьи.

Веселье и грусть в одном флаконе

Спектакль сочетает в себе элементы веселья и грусти, словно два главных героя, которые находят радость даже в самых трудных ситуациях. Это трогательная и искренняя история, выполненная в духе классических французских комедий, затрагивающая темы одиночества и дружбы.

Настоящий юмор без пошлости

В «Ветре в тополях» нет шуток ниже пояса, но есть настоящий юмор, который заставляет зрителей смеяться и размышлять одновременно. Приходите, чтобы насладиться этой уникальной комедией!

Режиссер
Алексей Проскуряков
В ролях
Денис Киш
Дмитрий Орлов
Федор Атякшин

Фотографии

Ветер в тополях Ветер в тополях Ветер в тополях Ветер в тополях
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше