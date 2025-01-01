Ветер принёс издалёка

Вечер в Музее музыки

В исполнении стажёра театра Артёма Арутюнова (тенор), солиста концертного хора «Санкт-Петербург» Даниила Казакова (баритон) и Вероники Солнцевой (автор идеи концерта, фортепиано) прозвучат вокальные циклы:

«У меня отец крестьянин»

«Слободская лирика»

«Девять песен на стихи Блока»

Творческое объединение «veronice & musica vocale»

Концерт проходит под идейным руководством Вероники Солнцевой. Это творческое объединение состоит из ярких и неравнодушных музыкантов, которые стремятся представить камерную музыку в новом свете. Их цель — донести до широкой публики произведения камерного жанра, наполненные глубокими чувствами и образами.

Выставка графики

В рамках концерта пройдет выставка графических работ петербургского искусствоведа и художницы Анны Ашировой. Она уже несколько лет сотрудничает с Вероникой Солнцевой, организуя уникальные концерты-выставки. Каждая работа, представленная на выставке, вдохновлена музыкой предстоящего вечера, создавая гармоничное единство звука и визуальных образов.

Детали мероприятия

Продолжительность концерта составит 1 час 30 минут. Ждем вас на этом волшебном музыкальном вечере!