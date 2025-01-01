Программа Ансамбля Дмитрия Покровского «Ветер перемен»

Программа, созданная к 100-летию Октябрьской революции, погружает зрителей в атмосферу тех бурных времен. Премьера спектакля состоялась 7 ноября 2017 года в Концертном зале «Москонцерт» на Пушечной.

Исторический контекст

Октябрьская революция 1917 года оказала значительное влияние не только на политику, но и на духовную и культурную жизнь всего человечества. Она потребовала новых форм выражения идей, что вдохновило творческое сообщество на создание новаторских форм театрального искусства.

«Живая газета»

В 20-30-е годы ХХ века одним из ярких направлений стало театрализованное представление «Живая газета». Это искусство обогащало традиционные сюжеты новыми содержаниями и использовало элементы фольклорного театра. Пьесы, такие как «Петрушка», «Лодка» и «Царь Максимилиан», активно внедряли в народное сознание актуальные проблемы.

Программа спектакля

В программе «Ветер перемен» зрители увидят:

песни и частушки;

пляски;

сказания революционного времени и первого десятилетия после Октябрьской революции.

Исполнение артистов Ансамбля Дмитрия Покровского показывает богатство и разнообразие народной музкальной культуры.

Ансамбль Дмитрия Покровского

Созданный в 1973 году, Ансамбль Дмитрия Покровского стал первым в России коллективом, который объединил научный подход к изучению фольклора с профессиональным исполнением. Здесь сложилась уникальная вокальная школа, базирующаяся на приёмах традиционного фольклорного пения.

Современный подход к фольклору

Артисты ансамбля виртуозно владеют разнообразными стилями и техниками народной музыки, что позволяет им сочетать фольклор с современным музыкальным исполнительством. Их произведения не только сохраняют традиции, но и делают фольклор живой частью национальной культуры.

Режиссура и музыкальное сопровождение

Музыкальным руководителем программы является Мария Нефёдова, а режиссёром – Ольга Юкечева. Их талант и опыт делают спектакль ярким и запоминающимся событием в театральной жизни.