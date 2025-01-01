Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Ветер перемен
Билеты от 500₽
Киноафиша Ветер перемен

Ветер перемен

12+
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Программа Ансамбля Дмитрия Покровского «Ветер перемен»

Программа, созданная к 100-летию Октябрьской революции, погружает зрителей в атмосферу тех бурных времен. Премьера спектакля состоялась 7 ноября 2017 года в Концертном зале «Москонцерт» на Пушечной.

Исторический контекст

Октябрьская революция 1917 года оказала значительное влияние не только на политику, но и на духовную и культурную жизнь всего человечества. Она потребовала новых форм выражения идей, что вдохновило творческое сообщество на создание новаторских форм театрального искусства.

«Живая газета»

В 20-30-е годы ХХ века одним из ярких направлений стало театрализованное представление «Живая газета». Это искусство обогащало традиционные сюжеты новыми содержаниями и использовало элементы фольклорного театра. Пьесы, такие как «Петрушка», «Лодка» и «Царь Максимилиан», активно внедряли в народное сознание актуальные проблемы.

Программа спектакля

В программе «Ветер перемен» зрители увидят:

  • песни и частушки;
  • пляски;
  • сказания революционного времени и первого десятилетия после Октябрьской революции.

Исполнение артистов Ансамбля Дмитрия Покровского показывает богатство и разнообразие народной музкальной культуры.

Ансамбль Дмитрия Покровского

Созданный в 1973 году, Ансамбль Дмитрия Покровского стал первым в России коллективом, который объединил научный подход к изучению фольклора с профессиональным исполнением. Здесь сложилась уникальная вокальная школа, базирующаяся на приёмах традиционного фольклорного пения.

Современный подход к фольклору

Артисты ансамбля виртуозно владеют разнообразными стилями и техниками народной музыки, что позволяет им сочетать фольклор с современным музыкальным исполнительством. Их произведения не только сохраняют традиции, но и делают фольклор живой частью национальной культуры.

Режиссура и музыкальное сопровождение

Музыкальным руководителем программы является Мария Нефёдова, а режиссёром – Ольга Юкечева. Их талант и опыт делают спектакль ярким и запоминающимся событием в театральной жизни.

Купить билет на концерт Ветер перемен

Помощь с билетами
Ноябрь
7 ноября пятница
19:00
Музыкальная квартира на Тверской Москва, 1-я Тверская-Ямская, 16/23, стр. 1
от 500 ₽

В ближайшие дни

Джаз и музыка советского кино. Вечер при свечах в Коломенском
12+
Джаз Эстрада
Джаз и музыка советского кино. Вечер при свечах в Коломенском
12 октября в 17:00 Театральная хоромина
от 800 ₽
Мариам Мерабова. Посвящение Клавдии Шульженко
0+
Эстрада
Мариам Мерабова. Посвящение Клавдии Шульженко
10 октября в 19:00 Концертный зал им. Архиповой
от 1500 ₽
Шедевры русских композиторов. Рахманинов. Концерт №3. Римский-Корсаков. Шехерезада
6+
Классическая музыка
Шедевры русских композиторов. Рахманинов. Концерт №3. Римский-Корсаков. Шехерезада
17 сентября в 19:00 Большой зал Консерватории
от 800 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше