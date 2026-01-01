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Весы
Киноафиша Весы

Спектакль Весы

Гастроли Томского областного театра драмы 16+
Продолжительность 90 минут
Возраст 16+

О спектакле

Гастрольный спектакль в Екатеринбурге: комедия «Весы»

Мужчины нередко считаются сильным полом, но даже самые крепкие из них могут оказаться в ситуации растерянности и беспомощности. В приёмном покое роддома волнующие переживания разделяют Артём, Алексей, Эдуард и Игорь, каждый из которых ожидает важные новости. У кого-то на подходе первенец, а кто-то готовится встретить уже третьего малыша.

Комично и трогательно они проходят через множество ситуаций, полных смеха и волнения. О чем можно обсуждать в такой напряженный момент? О выборе имени для будущего ребёнка и знаках зодиака, о семейных ценностях и жизни, а также о том, какую судьбу готовит этот мир для новорожденных.

Спектакль «Весы» не только развлекает, но и заставляет задуматься о важных вопросах, которые бывают актуальными для каждого из нас. Каково это — стать отцом? Как справляться с беспокойством и ожиданием? Этот спектакль вызывает множество эмоций и побуждает к размышлениям.

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В других городах
Сентябрь
25 сентября пятница
18:30
Свердловский театр драмы Екатеринбург, Октябрьская пл., 2

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Весы

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