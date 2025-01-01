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Весы
Киноафиша Весы

Спектакль Весы

Постановка
Самарский театр драмы им. Горького 12+
Режиссер Михаил Лебедев
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Четверо незнакомых мужчин в ожидании чуда

Что могут обсуждать четверо незнакомых мужчин, оказавшихся вместе в ночное время и ожидающих родов? Эта трогательная история разворачивается в приемном отделении родильного дома, где каждое мгновение наполнено ожиданием и волнением.

Переживания и радость

Главные герои — мужчины, которые столкнулись с самым важным событием в своей жизни. В этот момент они становятся ранимыми и беспомощными, испытывая одновременно страх и огромное счастье. Каждый из них осознает, что скоро их жизни изменятся навсегда.

Сложности и радости отцовства

Но так ли все безоблачно? За нежностью и трепетом скрываются сомнения и страхи. Как справиться с непредсказуемостью родительства? Каковы их настоящие чувства и мысли в этот важный момент?

Интересные факты

Спектакль затрагивает актуальные темы современного отцовства, показывая, как мужчины воспринимают свою роль в семье. Это не только история о радости, но и о внутренней борьбе, о том, как важно быть сильным и поддерживать друг друга в трудные моменты.

Не упустите возможность увидеть эту трогательную историю на сцене. Она заставит вас задуматься о том, что значит быть отцом и каковы настоящие ценности в жизни.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 21 октября
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
18:30 от 400 ₽

Фотографии

Весы Весы Весы Весы Весы Весы Весы Весы Весы Весы Весы Весы Весы Весы Весы Весы Весы

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