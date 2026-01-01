VespertiLap&DueDive. Вечер Гетсби. Под звуки джаза

Вечер Гэтсби: Под звуки джаза

Неповторимое очарование и красота музыки середины XX века в исполнении бархатных голосов солисток дуэта DueDive перенесут вас в блистательную эпоху американского джаза. Это время огней, праздников и красивых встреч.

В этот летний вечер перед вами развернется прекрасная и печальная история любви. Среди смеха, света и всеобщего веселья прежние чувства вспыхнут вновь, а страсть разгорится, словно спичка в темноте.

Приглашаем вас вместе с нами и нашими героями прожить всю палитру чувств — от легкой улыбки до трепетной ностальгии. «Вечер Гэтсби. Под звуки джаза» — это музыка, история и настроение эпохи, где каждое сердце ищет свою любовь.

Вокальный дуэт DueDive и музыканты оркестра представляют программу академического джаза, которая объединяет в себе лучшие традиции жанра. Это вечер, где каждый аккорд наполнен глубокими переживаниями, а каждый момент остаётся в памяти навсегда.