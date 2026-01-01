Весна в голосах

Оповещения от Киноафиши
6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт Хора Краснодарской филармонии

Приглашаем вас на концерт Хора Краснодарской филармонии, который станет ярким событием весеннего сезона. В программе прозвучат известные классические и современные произведения, которые погрузят зрителей в атмосферу весеннего обновления и гармонии.

О программе

Концерт включает в себя разнообразные музыкальные номера, от шедевров мировой классики до популярных мелодий. В исполнении талантливых участников хора зрители смогут насладиться как традиционными композициями, так и новыми произведениями современных авторов.

Хор Краснодарской филармонии

Хор Краснодарской филармонии славится своим высоким мастерством и разнообразием репертуара. Под руководством опытного дирижёра, коллектив состоит из профессиональных музыкантов, играющих значимую роль в культурной жизни региона. Хор активно участвует в различных фестивалях и конкурсах, заслужив признание зрителей и критиков.

Зачем стоит посетить этот концерт?

Ваш визит на этот концерт не только поддержит местных талантов, но и послужит отличной возможностью провести вечер в компании музыки и искусства. Это уникальный шанс насладиться живым исполнением произведений, которые оставят неизгладимые впечатления.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события весны!

Март
1 марта воскресенье
18:00
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55

