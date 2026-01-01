Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
О концерте
Киноафиша
Весна в её глазах
Весна в её глазах
12+
эстрада
Возраст
12+
О концерте
Концерт, посвященный Международному женскому дню "Весна в её глазах" в Концертом зале "Башкортостан"
Развернуть
Купить билет на концерт Весна в её глазах
Помощь с билетами
В других городах
Март
5 марта
четверг
19:00
Башкортостан
Уфа, Ленина, 50
Купить билеты
В ближайшие дни
6+
Эстрада
Отчетный концерт НСЭТ «Дива»
23 мая в 18:00
Башкортостан
от 400 ₽
16+
Блюз
Поп
Рок
Sula Fray
19 апреля в 20:00
Максимилианс
от 2000 ₽
18+
Юмор
Stand Up Елизавета Варвара Аранова
21 марта в 19:00
Уфимский ГДК
от 1300 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России
Концерты неоклассической музыки на любой вкус
Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667