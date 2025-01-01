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Киноафиша Весна священная. Петербургские сумерки

Спектакль Весна священная. Петербургские сумерки

Постановка
Самарский театр оперы и балета 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Весна священная» и «Петербургские сумерки»: возвращение великих балетов на сцену Самарского театра оперы и балета

«Весна священная» на музыку Игоря Стравинского

В 1956 году хореографы Наталия Касаткина и Владимир Василёв представили свой балет «Весна священная» в пустом зале, удивив импресарио Солу Юрока. Это выступление стало отправной точкой для первых гастролей Большого Театра в США, где за дирижерский пульт встал сам Игорь Стравинский!

Балетмейстеры создали уникальный хореографический язык, способный выразить мощные и яркие образы музыки Стравинского. Этот язык стал основой для артистов труппы, которые с ним прекрасно работают. Спектакль стал настоящим прорывом для отечественного музыкального театра, оставив глубокий след в хореографии и философии искусства.

Касаткина и Василёв стали первыми, кто после 1917 года осмелился поставить этот эпохальный балет в нашей стране. Их интерпретация сложной музыки Стравинского получила одобрение самого композитора, что говорит о высоком уровне мастерства хореографов.

«Петербургские сумерки» на музыку Пятой симфонии Петра Чайковского

Сможет ли главный герой вернуть веру в идеал, прогуливаясь по дождливым и серым петербургским проспектам? Этот вопрос ставит балет «Петербургские сумерки», поставленный в 1987 году на музыку Пятой симфонии Чайковского, которая была впервые исполнена под управлением самого композитора.

Балет рассказывает трогательную историю о юноше и девушке, полных надежд, которые попадают в город, постепенно разрушая свои мечты и идеалы. Город становится символом темной власти, которая подминает их под себя, превращая жизнь в безнадежную борьбу.

Спектакль наполнен видениями и картинами прошлого, и даже праздник Светлой Пасхи, приносящий радость, не может освободить героев от власти города.

Постановка, хореография и либретто осуществлены Наталией Касаткиной и Владимиром Василёвым, которые вновь предлагают зрителям погрузиться в мир классической музыки и театрального искусства.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 3 октября
Самарский театр оперы и балета Самара, пл. Куйбышева, 1
18:30 от 300 ₽

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