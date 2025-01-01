Весна романса-2025: праздник музыки и молодости

Праздник музыки, молодости и красоты вновь покоряет сердца зрителей. Конкурс «Весна романса-2025» представляет лауреатов и дипломантов, готовых удивить своей искренностью и эмоциональной силой.

Этот популярный проект, который обожают петербуржцы, уже перешагнул свое 20-летие. Вдохновительницей и руководителем с самого начала является Галина Ковзель, председатель Фонда «Петербургский романс».

Незабываемая атмосфера

В Белом зале прозвучат как любимые романсы и лирические песни ушедшей эпохи, так и современные произведения популярных композиторов. Зрители смогут насладиться премьерными романсами этого года, что создаст уникальную и душевную атмосферу праздника.

Исполнители и программа

К концерту «Весна романса-2025» готовят свои номера лауреаты и дипломанты конкурса. Музыкальное руководство проекта осуществляют Нина Серебряная и Сергей Олейник. Художественный руководитель и режиссер мероприятия – Галина Ковзель.

В программу входят старинные, классические романсы, городские и современные произведения, а также лирические песни из любимых кинофильмов. Это событие обещает стать настоящим праздником для всех любителей романса в Петербурге.