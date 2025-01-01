Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Весна романса
Киноафиша Весна романса

Весна романса

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Весна романса-2025: праздник музыки и молодости

Праздник музыки, молодости и красоты вновь покоряет сердца зрителей. Конкурс «Весна романса-2025» представляет лауреатов и дипломантов, готовых удивить своей искренностью и эмоциональной силой.

Этот популярный проект, который обожают петербуржцы, уже перешагнул свое 20-летие. Вдохновительницей и руководителем с самого начала является Галина Ковзель, председатель Фонда «Петербургский романс».

Незабываемая атмосфера

В Белом зале прозвучат как любимые романсы и лирические песни ушедшей эпохи, так и современные произведения популярных композиторов. Зрители смогут насладиться премьерными романсами этого года, что создаст уникальную и душевную атмосферу праздника.

Исполнители и программа

К концерту «Весна романса-2025» готовят свои номера лауреаты и дипломанты конкурса. Музыкальное руководство проекта осуществляют Нина Серебряная и Сергей Олейник. Художественный руководитель и режиссер мероприятия – Галина Ковзель.

В программу входят старинные, классические романсы, городские и современные произведения, а также лирические песни из любимых кинофильмов. Это событие обещает стать настоящим праздником для всех любителей романса в Петербурге.

Купить билет на концерт Весна романса

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
4 октября суббота
18:00
Белый зал Политехнического университета Петра Великого Санкт-Петербург, Политехническая, 29
от 440 ₽

В ближайшие дни

6+
Классическая музыка
И.Папоян фортепиано, аб-т №4
5 апреля в 19:00 Малый зал Петербургской филармонии
от 2000 ₽
Интерстеллар. Музыкальное шоу в Планетарии 1
0+
Классическая музыка Неоклассика
Интерстеллар. Музыкальное шоу в Планетарии 1
4 декабря в 21:00 Планетарий 1
от 2500 ₽
Space Jazz: Soul Edition
6+
Живая музыка
Space Jazz: Soul Edition
12 ноября в 21:00 Планетарий 1
от 1200 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше