Весна-красна и серая туча

Приглашаем вас на уникальный спектакль, который порадует вас в преддверии весны! На Масленицу мы позовем долгожданное тепло с помощью старинных закличек и задорных мелодий, исполняемых на древнем русском музыкальном инструменте — домре.
В программе прозвучат произведения великих композиторов:
Также будут представлены обработки русских народных песен, которые погрузят вас в атмосферу традиционного праздника.
Домра — это не просто музыкальный инструмент, а символ русской музыкальной культуры. Считается, что домра появилась в России в XVI веке и быстро завоевала популярность благодаря своему яркому и мелодичному звучанию. Этот инструмент стал неотъемлемой частью народных праздников и обрядов.
Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и погрузиться в атмосферу праздника! Мы ждем вас на нашем спектакле, который подарит радость и тепло в этот холодный сезон.