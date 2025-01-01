Весна-красна и серая туча

Масленица с домрой: музыкальное путешествие весны

Приглашаем вас на уникальный спектакль, который порадует вас в преддверии весны! На Масленицу мы позовем долгожданное тепло с помощью старинных закличек и задорных мелодий, исполняемых на древнем русском музыкальном инструменте — домре.

Музыкальная программа

В программе прозвучат произведения великих композиторов:

А. Вивальди

П. Чайковский

К. Сен-Санс

Также будут представлены обработки русских народных песен, которые погрузят вас в атмосферу традиционного праздника.

Интересные факты о домре

Домра — это не просто музыкальный инструмент, а символ русской музыкальной культуры. Считается, что домра появилась в России в XVI веке и быстро завоевала популярность благодаря своему яркому и мелодичному звучанию. Этот инструмент стал неотъемлемой частью народных праздников и обрядов.

Приходите за весной!

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и погрузиться в атмосферу праздника! Мы ждем вас на нашем спектакле, который подарит радость и тепло в этот холодный сезон.