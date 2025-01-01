Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Весна-красна и серая туча
Киноафиша Весна-красна и серая туча

Весна-красна и серая туча

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Масленица с домрой: музыкальное путешествие весны

Приглашаем вас на уникальный спектакль, который порадует вас в преддверии весны! На Масленицу мы позовем долгожданное тепло с помощью старинных закличек и задорных мелодий, исполняемых на древнем русском музыкальном инструменте — домре.

Музыкальная программа

В программе прозвучат произведения великих композиторов:

  • А. Вивальди
  • П. Чайковский
  • К. Сен-Санс

Также будут представлены обработки русских народных песен, которые погрузят вас в атмосферу традиционного праздника.

Интересные факты о домре

Домра — это не просто музыкальный инструмент, а символ русской музыкальной культуры. Считается, что домра появилась в России в XVI веке и быстро завоевала популярность благодаря своему яркому и мелодичному звучанию. Этот инструмент стал неотъемлемой частью народных праздников и обрядов.

Приходите за весной!

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и погрузиться в атмосферу праздника! Мы ждем вас на нашем спектакле, который подарит радость и тепло в этот холодный сезон.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 22 февраля
Открытое пространство Санкт-Петербург, Моховая, 42, вход со двора
12:00 от 800 ₽

В ближайшие дни

6+
Поп
Максим Фадеев
20 сентября в 19:00 Ледовый дворец
от 2000 ₽
Дедовский свитер
16+
Рок
Дедовский свитер
25 июля в 19:00 Ласточка
от 700 ₽
Ольга Пономарева
6+
Джаз
Ольга Пономарева
26 июля в 20:00 Noisy River
от 800 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше