Весна идет!
Весна идет!

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт с участием Уральского государственного камерного хора

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие, которое представит Уральский государственный камерный хор Пермской краевой филармонии. В программе концерта вас ждут яркие произведения, выполняющие необычный сплав из разных музыкальных жанров.

Программа концерта

В концерте прозвучат:

  • Фалик: Поэзы Игоря Северянина (фрагменты)
  • Батин: Две части из Концерта для сопрано и хора «Элегии»
  • Куликов: «Ох, то бежит сивой конь» (обработка коми-пермяцкой народной песни)
  • Перепелица: «Под язык» (хоровая шутка)
  • Андерссон, Андерсон, Ульвеус: «I do, I do» (обработка для хора и органа из репертуара ансамбля ABBA)
  • The Battle of Jericho: спиричуэлс (аранжировка М. Хоган)
  • Леннон и Маккартни: «Yesterday»
  • Русская народная песня: «Коробейники» (обработка В. Калистратова)

Обратите внимание, что в программе возможны изменения. Каждый номер исполнит хор с большой страстью, поэтому не упустите возможность стать свидетелем этого музыкального чуда!

И приходите за новыми эмоциями и впечатлениями! Мы будем рады видеть вас на этом замечательном концерте.

Пермь, 17 марта
Органный зал Пермской филармонии Пермь, Ленина, 51б
19:00 от 500 ₽

