Весна и сердце шепчут в унисон
О концерте/спектакле

Музыкальный спектакль с участием лучших солистов

Эстрадно-симфонический оркестр под управлением Вячеслава Панова и Хорус-квартет Пермской краевой филармонии представляют незабываемый музыкальный спектакль, где будут звучать как популярные, так и классические произведения.

Исполнители

  • Художественный руководитель: Александр Рогожкин (тенор) — лауреат премии им. Александра Немтина
  • Максим Лаптев (тенор) — лауреат конкурса «Соловьи Прикамья»
  • Максим Ануфриев (баритон)
  • Эдуард Морозов (баритон) — солист Пермской краевой филармонии и Пермского театра оперы и балета

Программа концерта

Вы сможете насладиться разнообразием произведений, среди которых:

  • Б. Андерссон — I do, I do, I do (оркестр)
  • М. Минков — Милых лиц черты
  • Р. Фальво — Скажите, девушки
  • Д. Модуньо — Volare
  • Попурри на темы Рэя Чарльза
  • Ч. Биксо — Parla mi d'amore
  • Б. Ram — Only you
  • П. Мэйфилд — Hit The Road Jack
  • Ж. Гарваренц — Вечная любовь
  • Е. Гребёнка — Очи черные (a cappella)
  • Б. Фомин — Дорогой длинной (a cappella)
  • Д. Покрасс — Все, что было
  • Т. Попа — От зари, до зари
  • Д. Кандер — Попурри на темы Чикаго (оркестр)
  • Р. Паулс — Я вам спою еще на бис
  • П. Андреев — Матушка земля
  • И. Дубцова — Сердце в тысячу свечей
  • Ю. Антонов — Для меня нет тебя прекрасней
  • Queen Medley
  • Попурри на темы «Браво»
  • А. Алексин — Пусть миром правит любовь

Обратите внимание, что в программе возможны изменения. Этот концерт обещает стать настоящим музыкальным событием, которое будет интересно как любителям классической музыки, так и поклонникам эстрады.

Пермь, 8 марта
Органный зал Пермской филармонии Пермь, Ленина, 51б
19:00 от 1000 ₽

