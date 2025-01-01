Весна и сердце шепчут в унисон

Музыкальный спектакль с участием лучших солистов
Эстрадно-симфонический оркестр под управлением Вячеслава Панова и Хорус-квартет Пермской краевой филармонии представляют незабываемый музыкальный спектакль, где будут звучать как популярные, так и классические произведения.
Исполнители
- Художественный руководитель: Александр Рогожкин (тенор) — лауреат премии им. Александра Немтина
- Максим Лаптев (тенор) — лауреат конкурса «Соловьи Прикамья»
- Максим Ануфриев (баритон)
- Эдуард Морозов (баритон) — солист Пермской краевой филармонии и Пермского театра оперы и балета
Программа концерта
Вы сможете насладиться разнообразием произведений, среди которых:
- Б. Андерссон — I do, I do, I do (оркестр)
- М. Минков — Милых лиц черты
- Р. Фальво — Скажите, девушки
- Д. Модуньо — Volare
- Попурри на темы Рэя Чарльза
- Ч. Биксо — Parla mi d'amore
- Б. Ram — Only you
- П. Мэйфилд — Hit The Road Jack
- Ж. Гарваренц — Вечная любовь
- Е. Гребёнка — Очи черные (a cappella)
- Б. Фомин — Дорогой длинной (a cappella)
- Д. Покрасс — Все, что было
- Т. Попа — От зари, до зари
- Д. Кандер — Попурри на темы Чикаго (оркестр)
- Р. Паулс — Я вам спою еще на бис
- П. Андреев — Матушка земля
- И. Дубцова — Сердце в тысячу свечей
- Ю. Антонов — Для меня нет тебя прекрасней
- Queen Medley
- Попурри на темы «Браво»
- А. Алексин — Пусть миром правит любовь
Обратите внимание, что в программе возможны изменения. Этот концерт обещает стать настоящим музыкальным событием, которое будет интересно как любителям классической музыки, так и поклонникам эстрады.