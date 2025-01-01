Весна и сердце шепчут в унисон

Музыкальный спектакль с участием лучших солистов

Эстрадно-симфонический оркестр под управлением Вячеслава Панова и Хорус-квартет Пермской краевой филармонии представляют незабываемый музыкальный спектакль, где будут звучать как популярные, так и классические произведения.

Исполнители

Художественный руководитель: Александр Рогожкин (тенор) — лауреат премии им. Александра Немтина

Максим Лаптев (тенор) — лауреат конкурса «Соловьи Прикамья»

Максим Ануфриев (баритон)

Эдуард Морозов (баритон) — солист Пермской краевой филармонии и Пермского театра оперы и балета

Программа концерта

Вы сможете насладиться разнообразием произведений, среди которых:

Б. Андерссон — I do, I do, I do (оркестр)

М. Минков — Милых лиц черты

Р. Фальво — Скажите, девушки

Д. Модуньо — Volare

Попурри на темы Рэя Чарльза

Ч. Биксо — Parla mi d'amore

Б. Ram — Only you

П. Мэйфилд — Hit The Road Jack

Ж. Гарваренц — Вечная любовь

Е. Гребёнка — Очи черные (a cappella)

Б. Фомин — Дорогой длинной (a cappella)

Д. Покрасс — Все, что было

Т. Попа — От зари, до зари

Д. Кандер — Попурри на темы Чикаго (оркестр)

Р. Паулс — Я вам спою еще на бис

П. Андреев — Матушка земля

И. Дубцова — Сердце в тысячу свечей

Ю. Антонов — Для меня нет тебя прекрасней

Queen Medley

Попурри на темы «Браво»

А. Алексин — Пусть миром правит любовь

Обратите внимание, что в программе возможны изменения. Этот концерт обещает стать настоящим музыкальным событием, которое будет интересно как любителям классической музыки, так и поклонникам эстрады.