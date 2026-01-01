Весна, джаз, хор: Spring&Swing

Весенний джазовый хоровой концерт в Мальтийской капелле

С первыми лучами весеннего солнца Мальтийская капелла приглашает вас на уникальный джазовый хоровой концерт «Весна, джаз, хор». Под звуки мелодий, которые растопят сердца, вы сможете насладиться мастерством джазового хора Miladies' Chorus.

Концерт — это не просто вечер джаза, а настоящая симфония многих голосов, которые в ритме свинга и импровизации создадут удивительное звучание. Вы услышите, как классические произведения американского джаза переплетаются с золотыми хитами мирового кинематографа.

Что вас ожидает

В программе концерта прозвучат шедевры Дюка Эллингтона и Ирвинга Берлина, а также лирические композиции Джорджа Гершвина и Генри Манчини. Темы из фильмов Джона Барри, стили босса-нова Антониу Карлоса Жобима, как и знаменитые хиты Эрика Клэптона и группы Queen, будут исполнены с неповторимой глубиной и свежестью.

Исполнители

В концерте выступят:

Лауреаты международных конкурсов — Джазовый хор Miladies’ Chorus

Художественный руководитель — Людмила Красильщикова

Соло будут исполнять:

Нина Джиджихия (сопрано)

Виктория Васильева (сопрано)

Также в концерте примут участие:

Константин Зелигер (фортепиано)

Алексей Кожемякин (ударные)

Изабель Жаркая (бас-гитара)

Екатерина Дронова (флейта)

Приглашаем всех на этот весенний, свежий и легкий праздничный концерт в преддверии Международного женского дня!