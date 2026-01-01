Весенняя арфа

Весенний концерт арфы в Новосибирске
Когда зимняя стужа отступает, а природа раскрывает свои тайны, весна приносит особое вдохновение. На концерте, который пройдет в Новосибирске, арфа зазвучит как никогда волшебно. Её мелодии и композиции отечественных и зарубежных авторов перенесут слушателей в мир пробуждающейся жизни.
Исполнители
На сцене выступят студенты и магистранты НГК имени М.И. Глинки, а также солисты Новосибирской государственной филармонии. Среди участников:
- Юлия Швабенланд
- Ярослав Цуриков
- Дарья Светлова
- Ван Юань
- Лу Таофэнь
- Ян Цзюлинь (флейта)
- Хуан Синьи (скрипка)
- Ирина Изаксон (арфа)
- Елена Евстафьева (скрипка)
- Елена Левитская (флейта)
На фортепиано исполнят:
- Вероника Ковальчук
- Ксения Прялкина
- Артур Филимонюк
Программа концерта
I отделение:
- Г. Гендель. Концерт для арфы с оркестром B dur: I, II и III части
- М. Дюран. Чакона
- Я. Дюссек. Соната для арфы соло, II и III части
- И. Амон. Соната для скрипки и арфы, I часть
- Г. Доницетти. Дуэт для флейты и арфы, I часть
- М. Глинка. Ноктюрн «Разлука»
- С. Слонимский. Две сказки для арфы
- П. Чайковский. «Ноябрь. На тройке» из цикла «Времена года» (переложение для дуэта арф)
- К. Сальседо. Румба
II отделение:
- М. Гранжани. Ария в классическом стиле
- А. Хассельман. «Источник»
- Д. Хенсон-Конант. Барочное фламенко
- Х. Родриго. Adagio из Аранхуэсского концерта (переложение для арфы с оркестром)
- Д. Раттер. «Прелюдия» и «Остинато» из Сюиты в старинном стиле
- И. Фролов. «Романс» (переложение для скрипки и арфы)
- Старинная китайская песня «Сумерки в рыбацкой лодке» (аранжировка Фил Янга)
- К. Сальседо. Концертная фантазия на тему «Гранада» А. Лары для арфы соло
*в программе возможны изменения