Весенняя арфа

Весенний концерт арфы в Новосибирске

Когда зимняя стужа отступает, а природа раскрывает свои тайны, весна приносит особое вдохновение. На концерте, который пройдет в Новосибирске, арфа зазвучит как никогда волшебно. Её мелодии и композиции отечественных и зарубежных авторов перенесут слушателей в мир пробуждающейся жизни.

Исполнители

На сцене выступят студенты и магистранты НГК имени М.И. Глинки, а также солисты Новосибирской государственной филармонии. Среди участников:

Юлия Швабенланд

Ярослав Цуриков

Дарья Светлова

Ван Юань

Лу Таофэнь

Ян Цзюлинь (флейта)

Хуан Синьи (скрипка)

Ирина Изаксон (арфа)

Елена Евстафьева (скрипка)

Елена Левитская (флейта)

На фортепиано исполнят:

Вероника Ковальчук

Ксения Прялкина

Артур Филимонюк

Программа концерта

I отделение:

Г. Гендель. Концерт для арфы с оркестром B dur: I, II и III части

М. Дюран. Чакона

Я. Дюссек. Соната для арфы соло, II и III части

И. Амон. Соната для скрипки и арфы, I часть

Г. Доницетти. Дуэт для флейты и арфы, I часть

М. Глинка. Ноктюрн «Разлука»

С. Слонимский. Две сказки для арфы

П. Чайковский. «Ноябрь. На тройке» из цикла «Времена года» (переложение для дуэта арф)

К. Сальседо. Румба

II отделение:

М. Гранжани. Ария в классическом стиле

А. Хассельман. «Источник»

Д. Хенсон-Конант. Барочное фламенко

Х. Родриго. Adagio из Аранхуэсского концерта (переложение для арфы с оркестром)

Д. Раттер. «Прелюдия» и «Остинато» из Сюиты в старинном стиле

И. Фролов. «Романс» (переложение для скрипки и арфы)

Старинная китайская песня «Сумерки в рыбацкой лодке» (аранжировка Фил Янга)

К. Сальседо. Концертная фантазия на тему «Гранада» А. Лары для арфы соло

*в программе возможны изменения