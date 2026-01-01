Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Картины дружеских связей» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Весенняя арфа
6+
О концерте

Весенний концерт арфы в Новосибирске

Когда зимняя стужа отступает, а природа раскрывает свои тайны, весна приносит особое вдохновение. На концерте, который пройдет в Новосибирске, арфа зазвучит как никогда волшебно. Её мелодии и композиции отечественных и зарубежных авторов перенесут слушателей в мир пробуждающейся жизни.

Исполнители

На сцене выступят студенты и магистранты НГК имени М.И. Глинки, а также солисты Новосибирской государственной филармонии. Среди участников:

  • Юлия Швабенланд
  • Ярослав Цуриков
  • Дарья Светлова
  • Ван Юань
  • Лу Таофэнь
  • Ян Цзюлинь (флейта)
  • Хуан Синьи (скрипка)
  • Ирина Изаксон (арфа)
  • Елена Евстафьева (скрипка)
  • Елена Левитская (флейта)

На фортепиано исполнят:

  • Вероника Ковальчук
  • Ксения Прялкина
  • Артур Филимонюк

Программа концерта

I отделение:

  • Г. Гендель. Концерт для арфы с оркестром B dur: I, II и III части
  • М. Дюран. Чакона
  • Я. Дюссек. Соната для арфы соло, II и III части
  • И. Амон. Соната для скрипки и арфы, I часть
  • Г. Доницетти. Дуэт для флейты и арфы, I часть
  • М. Глинка. Ноктюрн «Разлука»
  • С. Слонимский. Две сказки для арфы
  • П. Чайковский. «Ноябрь. На тройке» из цикла «Времена года» (переложение для дуэта арф)
  • К. Сальседо. Румба

II отделение:

  • М. Гранжани. Ария в классическом стиле
  • А. Хассельман. «Источник»
  • Д. Хенсон-Конант. Барочное фламенко
  • Х. Родриго. Adagio из Аранхуэсского концерта (переложение для арфы с оркестром)
  • Д. Раттер. «Прелюдия» и «Остинато» из Сюиты в старинном стиле
  • И. Фролов. «Романс» (переложение для скрипки и арфы)
  • Старинная китайская песня «Сумерки в рыбацкой лодке» (аранжировка Фил Янга)
  • К. Сальседо. Концертная фантазия на тему «Гранада» А. Лары для арфы соло

*в программе возможны изменения

 

Купить билет на концерт Весенняя арфа

Помощь с билетами
Апрель
17 апреля пятница
19:00
Новосибирская консерватория им. Глинки Новосибирск, Советская, 31
от 500 ₽

На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше