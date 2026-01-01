Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Весенний праздничный концерт
Киноафиша Весенний праздничный концерт

Весенний праздничный концерт

6+
Возраст 6+

О концерте

Весенний праздничный концерт в Уральском Театре эстрады

Весна расцветет чуть раньше, чем в городских парках! С 5 по 8 марта в Уральском Театре эстрады пройдет роскошный «Весенний праздничный концерт», сотканный из самых светлых чувств и искренних признаний.

Этот концерт — нежное объятие музыки, собранное из мелодий, проникающих в самое сердце. Каждое исполнение станет признанием в любви каждой женщине в зале. Артисты порадуют вас голосами, звучащими как весенний ветер, а каждый аккорд будет напоминанием о вашей тонкой красоте и неизменном шарме.

Приходите почувствовать весну!

Забудьте о будничной суете и оставьте за порогом все заботы! В эти волшебные вечера в Театре эстрады правят бал Её Величество Музыка, Её Светлость Улыбка и Её Величество Любовь.

Мы ждем вас, чтобы вместе встретить весну под звуки любимых мелодий, разделить радость и тепло в эти прекрасные праздничные дни. Приходите и ощутите, как весна расцветает в наших и ваших сердцах!

До скорой встречи в Театре хорошего настроения!

Купить билет на концерт Весенний праздничный концерт

Помощь с билетами
В других городах
Март
5 марта четверг
19:00
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
от 2400 ₽
6 марта пятница
19:00
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
7 марта суббота
14:00
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
от 2000 ₽
19:00
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
8 марта воскресенье
19:00
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Богатыри русской музыки
0+
Классическая музыка
Богатыри русской музыки
14 марта в 18:00 Свердловская филармония
от 900 ₽
Stand Up по-женски
16+
Юмор
Stand Up по-женски
29 марта в 18:30 Руки вверх!
от 1100 ₽
Команда «Астана»
16+
Юмор
Команда «Астана»
25 марта в 19:00 Екатеринбургский дворец молодежи
от 1500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше