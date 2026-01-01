Оповещения от Киноафиши
О концерте

Весенний гала-концерт в театре «Новая Опера»

Театр «Новая Опера» готовит зрителям незабываемый вечер с концертом «Весенний Гала». В программе мероприятия зрители смогут насладиться как вокальными, так и инструментальными произведениями известных композиторов.

Звезды на сцене

В концерте примут участие признанные исполнители, чьи имена знакомы каждому ценителю оперного искусства и классической музыки. Это отличная возможность услышать любимые произведения в исполнении профессионалов.

Для любителей классики

Этот концерт особенно понравится тем, кто ценит красоту музыки и хочет насладиться атмосферой театра. Уникальная программа подарит зрителям множество ярких эмоций и незабываемых впечатлений.

Купить билет на концерт Весенний Гала – концерт

Помощь с билетами
Апрель
4 апреля суббота
19:00
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
от 800 ₽
5 апреля воскресенье
18:00
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
от 800 ₽

