Весенний гала-концерт в театре «Новая Опера»

Театр «Новая Опера» готовит зрителям незабываемый вечер с концертом «Весенний Гала». В программе мероприятия зрители смогут насладиться как вокальными, так и инструментальными произведениями известных композиторов.

Звезды на сцене

В концерте примут участие признанные исполнители, чьи имена знакомы каждому ценителю оперного искусства и классической музыки. Это отличная возможность услышать любимые произведения в исполнении профессионалов.

Для любителей классики

Этот концерт особенно понравится тем, кто ценит красоту музыки и хочет насладиться атмосферой театра. Уникальная программа подарит зрителям множество ярких эмоций и незабываемых впечатлений.