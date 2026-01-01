Оповещения от Киноафиши
Спектакль Весенние посиделки с Ксенией Алферовой

12+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 12+

О спектакле

Весенний вечер с Ксенией Алферовой в Театре на Трубной

Приглашаем вас на уникальное событие — вечер с Ксенией Алферовой, который состоится в Театре на Трубной. Эта программа обещает стать настоящим праздником поэзии и любви.

Чтение произведений великих авторов

В программе вас ждёт чтение произведений таких мастеров слова, как Бальмонт, Паустовский, Шолохов, Пастернак, Гумилев, Цветаева, Фет и Маркес. Эти стихи и прозы наполнены гармонией и красотой, которая будет резонировать в ваших сердцах долгое время.

Истории любви и секреты долголетия

Ксения поделится с вами не только чтением, но и увлекательными историями. Вы услышите о мужчинах, посвятивших свою жизнь одной женщине — своей музe. Рождественский, Набоков и Платонов расскажут, как сохранить настоящую любовь на долгие годы через письма, пробуждающие трепет и нежность.

Создание атмосферы тепла и света

Этот вечер наполнен солнцем, светом, теплом и заботой. Он пронизан ласкающим весенним ветром и предвкушением новых высот. Приходите с любимыми, с друзьями или всей семьей. Дети особенно нуждаются в прививке настоящей любви, полной уважения и света.

Не упустите возможность стать частью этого вдохновляющего вечера. Встреча с поэзией — лучший способ встретить весну!

Режиссер
Ксения Алферова
В ролях
Ксения Алферова
