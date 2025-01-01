Весенние голоса. Марш Радецкого. Вальс цветов

Волшебные вальсы: Симфонический оркестр "Академия Русской Музыки"

Приглашаем вас на незабываемый вечер с Симфоническим оркестром «Академия Русской Музыки», под руководством талантливого художественного руководителя и главного дирижера Ивана Никифорчина. В программе звучат величественные вальсы, которые перенесут вас в мир классической музыки.

Программа концерта

В этот вечер вы услышите:

П. И. Чайковский: Вальсы из музыки балетов «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Лебединое озеро»

Вальсы из музыки балетов «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Лебединое озеро» И. Штраус: Вальсы «Весенние голоса», «Розы с юга»

Вальсы «Весенние голоса», «Розы с юга» Увертюра и куплеты Адель из оперетты «Летучая мышь»

Польки «Гром и молния», «Трик-трак», «Полька-пиццикато»

Марш Радецкого

Русский марш

Ш. Гуно: Вальс из оперы «Фауст»

Интересные факты

Каждый из представленных вальсов является настоящим шедевром, который не только восхищает своей мелодикой, но и погружает зрителя в атмосферу романтики и изящества. Например, «Вальс цветов» из «Щелкунчика» — это не просто музыка, а целая сказка, которая оживает на сцене.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события! Концерт обещает быть наполнен яркими эмоциями и великолепным звучанием. Билеты уже в продаже!