Весенние голоса. Марш Радецкого. Вальс цветов

Приглашаем вас на незабываемый вечер с Симфоническим оркестром «Академия Русской Музыки», под руководством талантливого художественного руководителя и главного дирижера Ивана Никифорчина. В программе звучат величественные вальсы, которые перенесут вас в мир классической музыки.
В этот вечер вы услышите:
Каждый из представленных вальсов является настоящим шедевром, который не только восхищает своей мелодикой, но и погружает зрителя в атмосферу романтики и изящества. Например, «Вальс цветов» из «Щелкунчика» — это не просто музыка, а целая сказка, которая оживает на сцене.
Не упустите шанс стать частью этого музыкального события! Концерт обещает быть наполнен яркими эмоциями и великолепным звучанием. Билеты уже в продаже!