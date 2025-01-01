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Весенние голоса. Марш Радецкого. Вальс цветов
Билеты от 1000₽
Киноафиша Весенние голоса. Марш Радецкого. Вальс цветов

Весенние голоса. Марш Радецкого. Вальс цветов

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Волшебные вальсы: Симфонический оркестр "Академия Русской Музыки"

Приглашаем вас на незабываемый вечер с Симфоническим оркестром «Академия Русской Музыки», под руководством талантливого художественного руководителя и главного дирижера Ивана Никифорчина. В программе звучат величественные вальсы, которые перенесут вас в мир классической музыки.

Программа концерта

В этот вечер вы услышите:

  • П. И. Чайковский: Вальсы из музыки балетов «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Лебединое озеро»
  • И. Штраус: Вальсы «Весенние голоса», «Розы с юга»
  • Увертюра и куплеты Адель из оперетты «Летучая мышь»
  • Польки «Гром и молния», «Трик-трак», «Полька-пиццикато»
  • Марш Радецкого
  • Русский марш
  • Ш. Гуно: Вальс из оперы «Фауст»

Интересные факты

Каждый из представленных вальсов является настоящим шедевром, который не только восхищает своей мелодикой, но и погружает зрителя в атмосферу романтики и изящества. Например, «Вальс цветов» из «Щелкунчика» — это не просто музыка, а целая сказка, которая оживает на сцене.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события! Концерт обещает быть наполнен яркими эмоциями и великолепным звучанием. Билеты уже в продаже!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 сентября
Зал церковных соборов храма Христа Спасителя Москва, Волхонка, 15
19:00 от 1000 ₽

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