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Весёлый саксофон в музыке Д. Гершвина и сказках Р. Киплинга
Киноафиша Весёлый саксофон в музыке Д. Гершвина и сказках Р. Киплинга

Весёлый саксофон в музыке Д. Гершвина и сказках Р. Киплинга

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Весёлый саксофон: Концерт в Доме Кочневой

Приглашаем вас на уникальный концерт «Весёлый саксофон», который состоится в уютном зале Дома Кочневой. В программе вечера — музыка великого композитора Д. Гершвина и волшебные сказки Р. Киплинга, которые заставят вас погрузиться в мир искусства и фантазии.

Музыка Гершвина

Джордж Гершвин — один из самых известных американских композиторов, прославившийся своими произведениями, которые гармонично сочетают элементы классической музыки и джаза. Его «Рапсодия в стиле блюз» и «Порги и Бесс» стали знаковыми произведениями, которые вдохновляют исполнителей по всему миру. На концерте вы услышите лучшие мелодии, которые оживят атмосферу вечера.

Сказки Киплинга

Роджер Киплинг — автор незабываемых сказок, таких как «Книга джунглей» и «Слоненок, который захотел знать, кто он». Его истории полны мудрости и юмора, что делает их идеальными для чтения и музыкального сопровождения. В программе концерта вас ждут музыкальные интерлюдии, которые помогут перенестись в мир волшебства и приключений.

Информация о концерте

Дата: [укажите дату]

Время: [укажите время]

Место: Дом Кочневой, [адрес]

Билеты можно приобрести на сайте театра или в кассе Дома Кочневой. Не упустите возможность насладиться живой музыкой и волшебными рассказами в исполнении талантливых артистов!

Почему стоит посетить?

Концерт «Весёлый саксофон» — это отличная возможность провести вечер в компании друзей и близких, насладиться живой музыкой и культурным обменом. Приходите, чтобы открыть для себя новые грани творчества Гершвина и Киплинга!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 11 апреля
Дом Кочневой Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
12:00 от 1200 ₽

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