Веселые уроки
Билеты от 550₽
Киноафиша Веселые уроки

Спектакль Веселые уроки

Постановка
Детский театр эстрады 6+
Продолжительность 1 час 10 минут (без антракта)
Возраст 6+
Билеты от 550₽

О спектакле

«Веселые уроки»: новое дыхание мюзикла

В Детском театре эстрады ждет обновленная версия мюзикла «Веселые уроки», выполненная в стилистике поп-арта и современной эстрады. Зрители смогут встретиться с такими колоритными персонажами, как Спартак и Лев Толстой из «Войны и мира», а также услышать забавные жалобы обычного школьного компьютера.

Приключения на фоне ярких постановок

Эта история не обошлась без Кошмара, который ненавидит лентяев и бездельников. Поэтому зрителям предстоит не только наслаждаться увлекательным сюжетом, но и избегать столкновений с этим страшным персонажем.

Музыка для всех поколений

В обновленной версии мюзикла подготовлены новые костюмы и декорации, а оригинальный взгляд на привычные школьные предметы подарит возможность по-новому взглянуть на знакомые темы. Яркие номера и мелодии, которые запомнятся и взрослым, и детям, сделают эту постановку настоящим праздником для всей семьи.

Не упустите шанс посетить школу мечты, где возможно всё! Мюзикл «Веселые уроки» обязательно порадует вас своей стабильной энергией и цепляющей атмосферой.

Исполнители
Овсянников В
Рамазанов Э

Январь
17 января суббота
12:00
Детский театр эстрады Москва, Бауманская, 32, стр. 1
от 550 ₽

