Спектакль Веселые уроки

«Веселые уроки»: новое дыхание мюзикла

В Детском театре эстрады ждет обновленная версия мюзикла «Веселые уроки», выполненная в стилистике поп-арта и современной эстрады. Зрители смогут встретиться с такими колоритными персонажами, как Спартак и Лев Толстой из «Войны и мира», а также услышать забавные жалобы обычного школьного компьютера.

Приключения на фоне ярких постановок

Эта история не обошлась без Кошмара, который ненавидит лентяев и бездельников. Поэтому зрителям предстоит не только наслаждаться увлекательным сюжетом, но и избегать столкновений с этим страшным персонажем.

Музыка для всех поколений

В обновленной версии мюзикла подготовлены новые костюмы и декорации, а оригинальный взгляд на привычные школьные предметы подарит возможность по-новому взглянуть на знакомые темы. Яркие номера и мелодии, которые запомнятся и взрослым, и детям, сделают эту постановку настоящим праздником для всей семьи.

Не упустите шанс посетить школу мечты, где возможно всё! Мюзикл «Веселые уроки» обязательно порадует вас своей стабильной энергией и цепляющей атмосферой.