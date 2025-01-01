Меню
Веселые уроки
Киноафиша Веселые уроки

Спектакль Веселые уроки

Постановка
Дагестанский театр кукол 0+
Режиссер Валерий Бугаев
Продолжительность 40 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Путешествие в удивительный мир школы

Вас ожидает захватывающее путешествие в необычную страну под названием школа, где каждое мгновение наполнено весельем и неожиданностями. На сцене — спектакль по стихотворениям Андрея Усачева «Веселые уроки», который покажет, что обучение может быть не только интересным, но и веселым.

В спектакле участвуют юные артисты, которые расскажут о школьных буднях с юмором и задором. Каждый персонаж, будь то девочка с бантом или мальчик с цветами, добавит свою нотку в это увлекательное представление. Мамы и папы, бабушки и дедушки, ожидающие своих чад, вспомнят, как сами когда-то переживали свою первую школьную линейку.

Что вас ждет на спектакле?

Зрителей ждут яркие буквы, увлекательные цифры и загадочные звуки, которые наполнят атмосферу в зале. Мы узнаем, что учиться — это важно и весело одновременно. А также зрители смогут насладиться неожиданными и комичными приключениями, которые происходят в стенах учебного заведения.

Творческая команда

Спектакль поставил заслуженный деятель искусств РФ Владимир Бугаев. Художник-постановщик — Артур Вольховский, а исполнителем художественного оформления стала Евгения Орчикова. Музыкальное сопровождение представляет композитор Александр Щербаков.

Приходите и окунитесь в атмосферу веселых уроков, полных смеха и радости. Добро пожаловать в удивительный мир школы!

Купить билет на спектакль Веселые уроки

Октябрь
25 октября суббота
10:00
Дагестанский театр кукол Махачкала, просп. Расула Гамзатова, 40
от 350 ₽
12:00
Дагестанский театр кукол Махачкала, просп. Расула Гамзатова, 40
от 350 ₽
14:00
Дагестанский театр кукол Махачкала, просп. Расула Гамзатова, 40
от 350 ₽

Фотографии

Веселые уроки Веселые уроки

