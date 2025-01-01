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Веселые ребята
Билеты от 1000₽
Киноафиша Веселые ребята

Спектакль Веселые ребята

Постановка
Театр на Таганке 12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Ретрокомедия на современный манер

Режиссёр Денис Азаров представляет новый спектакль по мотивам культовой музыкальной комедии «Весёлые ребята», написанной по сценарию Николая Эрдмана, Григория Александрова и Владимира Масса, с музыкой Исаака и Максима Дунаевских. Спектакль исследует эволюцию комедийного жанра и обращается к наследию советского кинематографа, затрагивая вопросы актуальности произведений той эпохи.

«Весёлые ребята» стали символом комедийного успеха 1930-х, а теперь спектакль возвращает на сцену те добрые, искренние ритмы джаза и характеры, которые создавались для того, чтобы смешить и вдохновлять. Денис Азаров, проводя игру с жанром комедии, в своей постановке обновляет старый фильм, добавляя элемент абсурда и переосмысляя классическую музыку.

Смех как универсальный язык
Смех, как основа для взаимопонимания, оказывается в центре спектакля. Азаров, соединяя элементы театра и кино, исследует, что делает комедию вечной и какой эффект она оказывает на зрителей, несмотря на изменения времени. Переход от немого кино к звуковому, преобразование героев и музыкальное оформление создают яркую атмосферу, привнося в спектакль свежесть и лёгкость.

Премьера в Театре на Таганке
Данный спектакль — это не только дань уважения прошлому, но и попытка нового прочтения классического произведения с современным подходом, сохраняя при этом дух оригинала.

Режиссер
Денис Азаров
В ролях
Дарья Авратинская
Павел Комаров
Анастасия Лазукина
Марфа Кольцова
Маргарита Радциг

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 августа
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Веселые ребята Веселые ребята Веселые ребята Веселые ребята Веселые ребята Веселые ребята Веселые ребята Веселые ребята Веселые ребята Веселые ребята Веселые ребята Веселые ребята

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