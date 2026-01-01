Оповещения от Киноафиши
Веселые ребята
0+
Возраст 0+

О концерте

Фортунной вечер с "Фортуна Брасс"

На этот раз вас ждёт яркая программа от Российского эстрадно-джазового ансамбля «Фортуна Брасс», который создаст удивительную атмосферу в вечер субботы. Под руководством художественного руководителя Александра Шаталова, ансамбль представит великолепный репертуар.

В составе «Фортуна Брасс» — шесть профессиональных музыкантов, играющих на восьми медных духовых инструментах, а также ударные и вокал. В этом составе: Станислав Горлинский (флюгельгорн, труба), Леонид Николаев (тромбон), Андрей Лебедев (эуфониум, тенор-тромбон), Алексей Садовов (туба, сузафон) и Виктор Коновалов (ударные). Каждый из них привносит свою уникальную ноту в общее звучание ансамбля.

Звучание, которое запомнится

В программе концерта — известные мелодии из культовых советских фильмов, таких как «Весёлые ребята», «Девчата», «Покровские ворота» и «Прекрасная маркиза». Также вы услышите музыку из оскароносного фильма «Розовая пантера» и динамичную «Soul Bossa Nova» в оригинальных переложениях.

Не упустите возможность насладиться захватывающим звучанием и энергией живого выступления. Такой вечер с «Фортуна Брасс» станет отличным способом отдохнуть и насладиться волнительной атмосферой музыки.

В других городах
Апрель
25 апреля суббота
20:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 1600 ₽

