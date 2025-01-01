Меню
Веселые ребята
Веселые ребята

6+

О концерте/спектакле

Феерия медных звуков от ансамбля "Фортуна Брасс"

На сцене вас ждет яркое и зажигательное выступление российского эстрадно-джазового ансамбля «Фортуна Брасс» из Москвы. Их программа «Весёлые Ребята» обещает погрузить зрителей в мир известных мелодий и музыкальных произведений.

Что вас ждет на концерте?

В репертуаре ансамбля можно услышать популярные композиции из произведений таких легенд, как:

  • Леонид Утёсов
  • Эдди Рознер
  • Олег Лундстрем

Также в программе будут исполнены мелодии из отечественного и мирового кино. Это шедевры из фильмов:

  • «Весёлые ребята»
  • «Джентльмены удачи»
  • «Операция Ы»
  • «Ва Банк»

Кроме того, вниманию зрителей будут представлены произведения таких композиторов, как Генри Манчини, Нино Рота, Гленн Миллер и Луи Армстронг, которые будут в авторских обработках для ансамбля медных духовых инструментов.

Неповторимое звучание медных инструментов

Название ансамбля «Фортуна Брасс» можно расшифровать как «удачная медь», что идеально отражает суть колоритного составa группы. В исполнении музыкантов предстанет разнообразие тембровых оттенков, создаваемых такими инструментами, как:

  • труба
  • флюгельгорн
  • эуфониум
  • тромбон
  • геликон-туба

Ансамбль «Фортуна Брасс» имеет обширный репертуар, насчитывающий более 300 произведений, что позволяет ему с лёгкостью справляться с любыми музыкальными задачами.

Достижения и альбомы

С момента своего основания ансамбль провел более 2000 сольных концертов не только в России, но и за её пределами — в странах Европы, СНГ и дальнего зарубежья. Ансамбль выпустил два успешных альбома — «Музыка советского кино» и «Мы из Брасса».

Музыканты уверены: «Нет более величественного и естественного живого звучания, чем звуки медных труб». Они играют и шутят, подчеркивая, что смех и музыка — лучшие лекарства для души!

Расписание

В других городах

Пермь, 28 декабря
19:00 от 1000 ₽
19:00 от 1000 ₽

