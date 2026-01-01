Веселое путешествие по городам России
6+
О концерте

Музыкальное шоу «Веселое путешествие по городам России»

«Веселое путешествие по городам России» - это музыкальное шоу, которое перенесет зрителей в мир классической музыки и русской культуры. Автор и ведущая шоу, Елена Самарина, известна своими проектами в области классической музыки и народного искусства.

Это мероприятие объединяет музыку, танец и театральное искусство, создавая уникальную атмосферу праздника. В программе вы услышите классические произведения русских композиторов, народные песни и танцы, а также современные композиции, написанные специально для этого шоу.

Шоу будет интересно любителям классической музыки, русской культуры и театрального искусства, а также всем, кто хочет насладиться прекрасной музыкой и танцами.

Музыкальные рассказы и городские легенды

На заключительном концерте сезона вместе с нашими старыми знакомыми – туристами Гугусиком и Софочкой – мы отправимся в музыкальное путешествие по городам России. Вы будете слышать песни, посвященные различным городам, а также вспомните городские легенды и достопримечательности, такие как тульские пряники, вологодские кружева, тамбовского волка и казанскую сироту.

Сделать это выступление ярким и незабываемым нам поможет образцовый ансамбль народного танца «Сибирские узоры», который добавит живости и динамики в музыкальную программу.

Никто не останется равнодушным!

Приходите и разделите этот музыкальный праздник с нами. Уверены, что заряд эмоций и положительных впечатлений поднимет настроение каждому зрителю!

Июнь
18 июня четверг
11:00
Новосибирская филармония Новосибирск, Красный просп., 32
от 350 ₽

