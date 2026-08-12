Веселое музыкальное лото

Музыкальное лото от Fat Stand Up

Приглашаем вас на музыкальное лото от Fat Stand Up! Это яркое и весёлое событие, где ведущий-комик создаст атмосферу праздника, а в вашем сердце зазвучат знакомые хиты.

Участники быстро вычеркивают заданные песни в бланке, а вокруг — полный зал единомышленников, подпевающих в унисон. Успели собрать заветную комбинацию? Вскакивайте и кричите — «МУЗЛОТО!» В этот момент в вас бушуют эмоции триумфа и восторга.

Счастливчик, собравший все песни, получит ценный приз. Не упустите возможность стать обладателем подарка и получить море аплодисментов!

Место проведения — бар «Синий Пушкин», знаменитый своим огромным ассортиментом напитков и вкусным стритфудом. Это идеальное место для встреч с друзьями или отличного одиночного вечера. Приходите и проведите незабываемый вечер в компании хорошей музыки и весёлых игр!

Мы ждём вас на нашем музыкальном лото!