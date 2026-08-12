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Веселое музыкальное лото
Киноафиша Веселое музыкальное лото

Веселое музыкальное лото

16+
Возраст 16+

О концерте

Музыкальное лото от Fat Stand Up

Приглашаем вас на музыкальное лото от Fat Stand Up! Это яркое и весёлое событие, где ведущий-комик создаст атмосферу праздника, а в вашем сердце зазвучат знакомые хиты.

Участники быстро вычеркивают заданные песни в бланке, а вокруг — полный зал единомышленников, подпевающих в унисон. Успели собрать заветную комбинацию? Вскакивайте и кричите — «МУЗЛОТО!» В этот момент в вас бушуют эмоции триумфа и восторга.

Счастливчик, собравший все песни, получит ценный приз. Не упустите возможность стать обладателем подарка и получить море аплодисментов!

Место проведения — бар «Синий Пушкин», знаменитый своим огромным ассортиментом напитков и вкусным стритфудом. Это идеальное место для встреч с друзьями или отличного одиночного вечера. Приходите и проведите незабываемый вечер в компании хорошей музыки и весёлых игр!

Мы ждём вас на нашем музыкальном лото!

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В других городах
Август
Сентябрь
12 августа среда
19:00
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 700 ₽
13 августа четверг
19:00
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 490 ₽
16 августа воскресенье
18:00
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 700 ₽
19 августа среда
19:00
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 490 ₽
20 августа четверг
19:00
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 590 ₽
23 августа воскресенье
18:00
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 490 ₽
26 августа среда
19:00
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 700 ₽
27 августа четверг
19:00
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 490 ₽
30 августа воскресенье
18:00
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 700 ₽
2 сентября среда
19:00
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 490 ₽
3 сентября четверг
19:00
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 590 ₽
10 сентября четверг
19:00
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 490 ₽
17 сентября четверг
19:00
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 590 ₽
24 сентября четверг
19:00
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
от 490 ₽

Фотографии

Веселое музыкальное лото

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