Лирическая музыкальная комедия в «Подвале бродячей собаки»

Спектакль «Весёленькие гастроли!» — это уникальное шоу, которое перенесёт вас в эпоху 70-80-х годов. Артисты Владимир Точинов, Константин Сироткин, Анна Некрасова и Влас Томашевский предложат зрителям увлекательное приключение, полное музыки, танцев и юмора.

Зачем идти на спектакль?

Это выступление подарит вам атмосферу творческой богемы, когда гастроли были в моде. Вы сможете насладиться песнями и томительными моментами, созданными в полутёмных залах, где звучали гитарные аккорды, а среди сигаретного дыма рождалось настоящее искусство.

Кому будет интересно?

«Весёленькие гастроли!» подойдут любителям комедий и музыкальных шоу, а также тем, кто хочет окунуться в атмосферу прошлого века. Это вечер юмора и лирики, который включает произведения таких великих авторов, как Высоцкий, Довлатов, Ахмадулина и других.

О спектакле

Спектакль наполнен хлёстким юмором и пьянящим надрывом. Станьте частью этого шоу, чтобы разделить веселье, романтику и томительную ностальгию, присущую ярким годам.

Кто на сцене?

з.д.и. Юрий Томошевский,

Константин Сироткин,

Анна Некрасова,

Влас Томошевский.

Продолжительность и время начала

Продолжительность концерта — один час сорок пять минут с антрактом. Начало в 13:00.